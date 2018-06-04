Ни Путин, ни Запад, никто не понимает, что делать с Донбассом, – политолог. Новости

Переговоры об урегулировании вооруженного конфликта на Донбассе зашли в тупик, и ситуация идет к заморозке. Такое мнение высказал российский оппозиционер и политолог Леонид Гозман.

«Проблема вот в чем – это тупиковая ситуация, тупиковая для всех. Я думаю, что, если бы "Нормандская четверка" могла собраться и решить: "А давай мы Донбасс вообще утопим нафиг, чтоб на этом месте просто было озеро большое, вода, чайки и т.д.". Они бы это сделали с большим удовольствием, чтоб не было Донбасса, потому что они не понимают, что с ним делать», – говорит он.

«Запад не понимает, что с ним делать, Путин не понимает, что с ним делать, – никто не понимает, что с ним делать. Путин не может военным образом решить эту проблему, он не может признать поражение, и эта ситуация тупиковая», – продолжил Гозман.

По его мнению, договориться об урегулировании ситуации по Донбассу можно, но и тут есть проблемы. «Надо договариваться и можно договариваться. Ну, чего не сказать: "Мы защитили русских от злых бандеровцев, теперь все стало хорошо, и теперь мы можем отойти". Но для этого нужен какой-то минимальный уровень доверия между Путиным и Порошенко, между Путиным и Меркель и т. д. Этого доверия нет сегодня, поэтому я не понимаю, что они будут с этим делать», – отмечает политолог.

«Военного наступления, думаю, не будет. Масштабного наступления не должно быть, и, кстати, подготовки к нему особо не видно, а если его делать, то делать его надо летом, пока сухо, пока дороги сухие и т. д. Думаю, что они попытаются все это дело как-то замораживать и ждать: вдруг само рассосется, а оно не рассасывается», – добавил Гозман.

Он также отметил, что серьезное обострение вооруженного конфликта на Донбассе после Чемпионата мира по футболу, финальная часть которого пройдет в России с 14 июня по 15 июля, маловероятно, но Украине нужно «готовиться ко всему».

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «112 Украина»

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