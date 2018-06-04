Не жизнь, а праздник прям сплошной: В «ЛНР» выступили российские исполнители (Фото). Новости

В «ЛНР» выступили российские исполнители Юлия Началова, Лена Катина и группа «Премьер-министр». Об этом сообщают местные интернет-ресурсы.

Концерт прошел в Луганске 3 июня. «Известные российские исполнители Юлия Началова, Лена Катина и группа "Премьер-министр" выступили для жителей Луганска на праздничном концерте, посвященном 80-летию со дня создания Ворошиловградской области», – пишут интернет-ресурсы.

Как уверяют в «ЛНР», послушать российских звезд собрались около 10 тысяч человек.

В то же время, в соцсетях не все жители Луганска положительно отзываются о мероприятии и необходимости его проведения:

Мария: «По какому поводу опять праздник? Каждую неделю веселье»;

Григорий: «Не жизнь, а праздник прям сплошной, отвлекают от п****ца, творящегося в нашей великой державе»;

Алена: «Праздники – это хорошо, но за чей счет это веселье? Певцы и певицы не бесплатно приезжают. Дороги у нас раздолбанные, с водой огромные проблемы, много нуждающихся стариков. А у нас – то памятник, то праздники с крутыми салютами. Превратили Луганск в кладбище. Один-два памятника, но красивых, и достаточно. Попроще нужно быть – мое мнение».

Также одна луганчанка вступилась за праздничный концерт. «А что плохого? Людям же надо хоть какой-то праздник!», – пишет Ольга.

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