На Донбассе около 200 экологически опасных объектов, – МинВОТ. Новости

На подконтрольной и неподконтрольной территориях Донецкой и Луганской областей около 200 экологически опасных объектов. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 4 июня, в ходе презентации результатов исследования экологической ситуации на Донбассе в Киеве заявил министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц (МинВОТ) Вадим Черныш.

«В прошлом году правительство Украины выделил деньги, это впервые произошло за 4 года, для того, чтобы особенно тщательно изучить экологические риски на Донбассе, но и не только… Деньги небольшие, это примерно 760 тыс. грн», – говорит он.

По его словам, до этого были попытки международных организаций сделать анализ экологических рисков, но они были очень фрагментированы. Позже за этот проект взялась Государственная экологическая академия Министерства экологии, над ним работали также специалисты МинВОТ и другие эксперты. В результате этой работы сделан отчет с выдержками по ключевым экологическим рискам на Донбассе.

«Риски, которые связаны с тем, что там "горячая" фаза [войны], и что там ведутся боевые действия, чрезвычайно важны не только для нас, как для правительства, но и для международных партнеров», – продолжил Черныш.

Он напомнил, что уже несколько лет из разных источников информацию о самых резонансных экологических рисках на Донбассе обсуждают на уровне экспертного сообщества и международных партнеров, а также на заседаниях Трехсторонней контактной группы в Минске.

«В частности, в Луганской области – бывшие шахты "Первомайскуголь" (г. Первомайск, неподконтрольная Украине территория, – прим.). Год или даже больше идут переговоры в Минске, чтобы допустить немецких специалистов, чтобы они осмотрели положение дел на этих предприятиях, но допуска нет. Этот процесс в Минске не продвигается, поэтому мы вынуждены были делать аналитические документы на основании архивных документов, на основании того, что некоторые специалисты, которые сейчас находятся на подконтрольной правительству территории, знают благодаря своей предыдущей работе ситуацию на таких предприятиях», – рассказал глава МинВОТ.

«Вы знаете о фенольном заводе в Торецке, о предприятии "Вода Донбасса – все это вещи, которые нуждаются там в большом внимании. В целом таких объектом намного больше – почти две сотни», – сообщил Черныш.

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