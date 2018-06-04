Шахтные воды не признают линии разграничения: МинВОТ о затоплении шахт. Новости

Шахтные воды не признают линии разграничения, поэтому последствия затопления шахт коснутся как подконтрольной украинскому правительству территории Донбасса, так и неподконтрольной. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 4 июня, в ходе презентации результатов исследования экологической ситуации на Донбассе в Киеве заявил министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц (МинВОТ) Вадим Черныш.

«Это было и до конфликта – нагрузки большие на экологию из-за того, что индустриально развитые регионы, территории. Поэтому без внимания это не оставалось и без войны. Но сейчас происходит затопление шахт, из-за этого и не только из-за этого продолжается загрязнение вредными веществами, химическое загрязнение, разрушение объектов инфраструктуры и промышленности», – сказал он.

По его словам, затопление шахт на Донбассе – это одна из серьезных экологических проблем. «Прекращается откачка шахтных вод, под землей есть гидрологические связи и иногда даже не прогнозируемо, где вода может выйти, очень высокоминерализованная. Линии столкновения не признают эти связи», – продолжил Черныш.

«Последствиями являются подтопление окружающих территорий, проседание поверхностей. Это может привести к разрушению домов, сооружений, промышленных и непромышленных объектов, а загрязнение подземных вод может создавать реальные проблемы для водообеспечения населения этих территорий», – рассказал глава МинВОТ.

Как сообщалось ранее, эксперты подсчитали, что на подконтрольной и неподконтрольной территориях Донецкой и Луганской областей около 200 экологически опасных объектов.

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