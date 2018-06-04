Донецкая фильтровальная станция может быть остановлена из-за продолжающихся обстрелов. Новости

3 и 4 июня Донецкая фильтровальная станция вновь попала под обстрел. Если ситуация не изменится, фильтровальная станция будет остановлена. Об этом сегодня, 4 июня, сообщает пресс-служба коммунального предприятия «Компания "Вода Донбасса"».

«3 и 4 июня в ночное время суток Донецкая фильтровальная станция находилась в зоне активных боевых действий. В 6:30 при осмотре территории обнаружены разорвавшиеся снаряды возле здания административно-бытового корпуса и гаража, а также повреждение остекления на проходной», – говорится в сообщении пресс-службы.

«С прошлой недели из-за обострившейся обстановки в районе Донецкой фильтровальной станции и невозможности обеспечить доставку сменного персонала 31 мая и 1 июня сотрудники вынуждены были оставаться на ДФС двое суток. В таких условиях обеспечивать работу Донецкой фильтровальной станции крайне сложно. Если ситуация не изменится, фильтровальная станция будет остановлена», – добавили в КП «Компания "Вода Донбасса"».

Напомним, 2 июня ДФС в очередной раз оказалась под обстрелом.

Читайте также: