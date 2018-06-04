В Донецке и Макеевке из-за затопления шахт проседает грунт, – Черныш. Новости

В неподконтрольных украинскому правительству Донецке и Макеевке спутник зафиксировал проседание поверхности почвы на 20-25 см, эксперты объясняют это прекращением откачки шахтных вод на угольных предприятиях этих городов. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 4 июня, в ходе презентации результатов исследования экологической ситуации на Донбассе в Киеве заявил министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц (МинВОТ) Вадим Черныш.
«Город Донецк, для ориентира – "Донбасс Арена". Вот один из участков – террикон шахты им. Калинина. Спутниковые снимки дают возможность по таким квадратам [оценить риски], тут квадратики желтые и красные, где есть проседание грунтов, иногда на 25 см, примерно», – сказал он.
«Путем спутникового мониторинга мы видим, что идет понижение горизонтального слоя. Это означает, что проваливается фактически поверхность в городе Донецк», – продолжил Черныш.
По его словам, по мнению экспертов, это происходит потому, что прекратилась откачка подземных шахтных вод. «Не уделяется этому внимание и под угрозой оказывается не только районы терриконов или территории шахт, но и окружающие жилые массивы, объекты социальной структуры», – отмечает он.
«Тоже самое по Киевскому району – шахта Засядько, село Григорьевка, Новороссийское… Практически на 20-25 см опускается поверхность. Тоже самое по другим районам [Донецка]. В Макеевке практически тоже самое мы видим», – добавил глава МинВОТ.
Как сообщалось ранее, эксперты подсчитали, что на подконтрольной и неподконтрольной территориях Донецкой и Луганской областей около 200 экологически опасных объектов.
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