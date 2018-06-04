В МинВОТ рассказали о ситуации с подтоплением шахт на Луганщине. Новости

В Луганской области на шахте «Золотое», которая входит в структуру ГП «Первомайскуголь», идет подтопление шахтными водами угольных предприятий, которые расположены на неподконтрольной украинскому правительству территории региона. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 4 июня, в ходе презентации результатов исследования экологической ситуации на Донбассе в Киеве заявил министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц (МинВОТ) Вадим Черныш.

«По Луганской области – шесть шахт, связанных между собой гидрологическими связями. Три из них на территории, которая сейчас является оккупированной, три – на территории, которая подконтрольна [украинскому] правительству», – сказал он.

«На шахту "Золотое" правительство выделило в этом году 131 млн грн для откачки воды, потому что уже вода поднимается до того, что шахту придется закрывать, а дальше вода пойдет по всем остальным. До шахты "Золотое" – "Родина", "Первомайская", "Голубовская", [расположенные на неподконтрольной Украине территории], прекращена там откачка воды, и она начинает заполнять шахту "Золотое"», – добавил Черныш.

По его словам, на шахте «Золотое» разрабатываются одни из лучших угольных пластов. «Экономически выгодно это. Уголь шахты "Золотое" поставляется на теплоэлектростанции, чтобы использоваться для производства электрической энергии на контролируемой [украинским] правительством территории», – сказал он.

Глава МинВОТ также сообщил, что более года украинская сторона ведет переговоры в рамках Трехсторонней контактной группы в Минске о допуске немецких специалистов, чтобы они осмотрели положение дел на угольных предприятиях в «ЛНР», но такого допуска до сих пор нет и переговорный процесс не продвигается.

Напомним, 4 мая на шахте «Золотое» произошел прорыв шахтных вод, в результате чего приток воды увеличился до 2 тыс. м куб. в час.

Ранее сообщалось, что 25 апреля текущего года Кабинет министров Украины принял решение о выделении 131 млн грн из резервного фонда бюджета на осуществление первоочередных мероприятий, направленных на предотвращение возникновения чрезвычайной ситуации техногенного характера из-за затопления шахт Первомайско-Стахановского угледобывающего региона Луганской области, в связи с прекращением откачки шахтных вод из шахт, расположенных на неподконтрольной части территории Луганской области.

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