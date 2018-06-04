В Краматорске в двух ДТП пострадали трое людей (Фото). Новости

В Краматорске (Донецкая обл.) за сутки водители двух транспортных средств не справились с управлением и совершили наезды на препятствия, в ДТП пострадали 3-е людей. Об этом сегодня, 4 июня, сообщает пресс-служба Краматорского отдела полиции Донецкой области.

На протяжении дня оперативному дежурному Краматорского отдела полиции поступило 2 сообщения от диспетчера «скорой» о том, что в городе произошли дорожно-транспортные происшествия с пострадавшими.

Выяснилось, что 40-летний краматорчанин во время движения на автомобиле «ЗАЗ» по улице Дружбы не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части и совершил наезд на дерево. Водитель и его 44-летняя женщина-пассажир получили телесные повреждения.

Позже похожий случай произошел на улице Юбилейная. 36-летний местный житель на автомобиле «ВАЗ» совершил наезд на опору электропередач. При столкновении мужчина получил телесные повреждения.

По указанным фактам возбуждены уголовные производства по ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины «Нарушение правил безопасности дорожного движения лицами, управляющими транспортными средствами».

Читайте также: