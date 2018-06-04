Опять «списки СБУ»: Юристы пояснили еще одну причину невыплат пенсий переселенцам в мае. Новости

Массовая невыплата пенсий переселенцам в мае была связана не столько с системой «Аркан», сколько все с теми же «списками СБУ», принцип формирования которых до сих пор не понятен. Об этом в эфире ТК «Донбасс» рассказал юрист общественной организации «Восток SOS» Богдан Мельникович.

«Мы пока не обладаем точной информацией касательно количества людей, которым была прекращена выплата пенсий [в мае]. Но, исходя из обращений пенсионеров в нашу организацию и в Пенсионный фонд Украины (ПФУ) за разъяснениями, им было сказано, что прекращение выплат было осуществлено на основании информации от СБУ. Как правило, все разъяснения сотрудниками управлений ПФУ даются устно. Согласно Постановлению Кабинета министров № 365*, переселенцу может быть приостановлена выплата и в том числе на основании информации СБУ о том, что лицо вернулось на постоянное место проживание на временно оккупированной территории», – рассказал Мельникович.

При этом он отметил, что многие обращавшиеся с данной проблемой в организацию «Восток SOS» пенсионеры-переселенцы вообще никогда не пересекали линию разграничения после первоначального выезда с неподконтрольной Украине территории. Но они также не получили свои выплаты.

«В принципе, все пересечения линии разграничения должны фиксироваться в системе "Аркан", в том числе данные – находился ли человек на неподконтрольной территории более 60 дней (что также является основание приостановки выплат пенсий переселенцам, – прим. ред.). Но учитывая, что часть людей, попавших под "санкции", ни разу не пересекали линию разграничения, мы не можем ответить на вопрос – каким образом СБУ собирает, на чем основывается, предоставляя информацию в ПФУ и Управления труда и социальной защиты населения (УТСЗН). Но начиная с 2015 года уже есть факты того, что на основании таких "списков СБУ" людям прекращают выплаты пенсий», – дополнил юрист ОО «Восток SOS».

Напомним, с начала мая 2018 года пенсионерам-переселенцам массово приостановили выплаты пенсий.

В ПФУ заявили, что в настоящее время проводят процесс верификации лиц, которые вернулись на неподконтрольную украинскому правительству территорию. Задержка с проверкой составляет 2-3 дня. Согласно ответов из ПФУ, которые стали получать переселенцы на свои запросы в мае, причиной невыплаты пенсий называют «изменение сроков изготовления выплатных документов».

При этом вице-премьер-министр Украины Павел Розенко заявил, что Кабинет министров Украины не принимал никаких решений об ограничении прав переселенцев на получение пенсий. «Отдельные задержки с выплатами пенсий связаны только с изменением графика выплат пенсий Пенсионным фондом Украины», – сказал он.

В конце мая Главное управление Пенсионного фонда Украины в Луганской области сообщило, что в регионе выплаты пенсий уже идут в плановом порядке, и что были «небольшие перегибы изменения в выплате пенсий, но это в связи с технологической модификацией механизма формирования ведомостей».

Тем не менее, люди продолжают жаловаться на невыплаты. Тем гражданам, которые столкнулись с этой проблемой, правозащитники рекомендуют обращаться письменно в ПФУ для выяснения причин невыплаты. Ссылаясь на письменные ответы возможно в дальнейшем обращаться в суд, для этого общественники разработали шаблоны заявлений.

Также ранее отмечалось, работа системы «Аркан» (трансформация т.н. «списков СБУ»), с помощью которой осуществляется, в том числе, контроль за пересечением гражданами линии разграничения на Донбассе, пока что принесла больше неразберихи, чем пользы. В некоторых регионах сотрудники управлений труда и социальной защиты населения (УТСЗН) не понимают, что делать со списками переселенцев-пенсионеров, полученными из «Аркана». Кроме того, нет никакого разъяснения о том, как работать с системой и как можно обжаловать решения. Общественники рассказали, как выглядят «списки СБУ», а правозащитники, на основе имеющейся на данный момент скудной информации о работе системы «Аркан», разработали первоочередные шаги по обжалованию действий чиновников.

*Постановлением КМУ от 08.06.2016 № 365 «Порядок назначения (восстановление) социальных выплат внутренне перемещенным лицам» определяется процесс назначения выплат, а также требования проверки переселенцев по месту регистрации как ВПЛ. На основании таких проверок переселенцев лишают выплат, прежде всего, пенсий. Также предусмотрена дополнительная проверка переселенца при наличии информации о его возвращении на временно неподконтрольную Украине территорию, или его выезда за границу, или получения соответствующей информации от МВД, СБУ, Госпогранслужбы, Национальной полиции, ГМС, других органов исполнительной власти и пр.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»

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