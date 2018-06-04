В базу «Миротворца» внесена экс-солистка группы «Тату». Новости

Российская исполнительница, экс-солистка группы «Тату» Елена Катина (на фото) попала в базу данных сайта «Миротворец» после посещения неподконтрольной территории Донбасса. Информация о певице размещена на сайте «Миротворец».

Елена Катина, как утверждается на сайте, «сознательно нарушила госграницу Украины» и сотрудничала с незаконными вооруженными формированиями.

Также в базе «Митротворца» есть и российская исполнительница Юлия Началова. Певица, как утверждается на сайте, так же, как и Катина, «сознательно нарушила госграницу Украины» и сотрудничала с незаконными вооруженными формированиями.

Напомним, в «ЛНР» выступили российские исполнители Юлия Началова и Лена Катина.

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