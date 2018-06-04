У Мариуполя очень много проблем из-за водоснабжения, – Черныш. Новости

В Донецкой области объекты водоснабжения, расположенные по обе стороны линии разграничения, технически взаимосвязаны, но большие потери – материальные и экологические несет население на подконтрольной Украине территории региона, в частности, жители Мариуполя. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 4 июня, в ходе презентации результатов исследования экологической ситуации на Донбассе в Киеве заявил министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц (МинВОТ) Вадим Черныш.

«Канал Северский Донец Донбасс и Южнодонбасский водогон. Забирается вода из реки Северский Донец и идет до Мариуполя. И все, кто проживает по обе стороны от линии [разграничения], находятся в зависимости от потребления воды», – сказал он.

Глава МинВОТ также напомнил, что вокруг Донецкой фильтровальной станции, расположенной на неподконтрольной украинскому правительству территории Донецкой области, постоянно идут бои. «Эта станция не только фильтровальная, но и насосная, и от ее работы зависит стабильность подачи воды, которая идет по всем Южнодонбасскому водогону. Эта система построена еще в советские времена, и с тех пор не менялась, не модернизировалась, за исключением отдельных элементов», – отметил он.

По его словам, очень много проблем сейчас, связанных с водоснабжением, у Мариуполя. «Потому что в Авдеевке, недалеко от донецкого аэропорта, проходит несколько линий Южнодонбасского водогона, и они до сих пор еще не обследовались. Пару лет назад в Минске этот вопрос поднимался, но немецкие эксперты не попали на те участки. Часть воды просто качается в водогон, и она вытекает, там уже два небольших озера образовались, но попасть туда, чтобы обследовать и отремонтировать невозможно», – сообщил Черныш.

«Это все ложится, конечно, на тарифы предприятия, потому что потери воды неимоверные, и их оплачивает население, которое проживает на подконтрольной [украинскому] правительству территории. Поэтому вопросы расчета за воду, вопросы потери воды, вопросы качества воды, потому что если порваны трубы, то попадать туда может все что угодно, также загрязнение металлами из-за применения боеприпасов – это все создает угрозу для местного населения», – рассказал министр.

Как сообщалось ранее, эксперты подсчитали, что на подконтрольной и неподконтрольной территориях Донецкой и Луганской областей около 200 экологически опасных объектов.

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