Дамба с трещиной и планы по эвакуации: В МинВОТ оценили экологические риски в Торецке. Новости

В Торецке (до переименования – Дзержинск, Донецкая обл.) не могут отремонтировать дамбу фенольного завода из-за непрекращающихся обстрелов, но на экстренный случай разработали планы по эвакуации местного населения в случае угрозы экологической катастрофы. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 4 июня, в ходе презентации результатов исследования экологической ситуации на Донбассе в Киеве заявил министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц (МинВОТ) Вадим Черныш.

«Фенольный завод – трещина на дамбе. Дамба фактически удерживает отходы фенольного производства. Эта дамба находится в зоне поражения. Если без договоренностей начать ее ремонтировать, могут быть проблемы у тех, кто будет ремонтировать, они могут просто погибнуть», – говорит он.

«Окно тишины, как минимум нужно. Но короткого окна не будет достаточно для того, чтобы ее отремонтировать. И техника нужна, и серьезные работы нужны. Из-за этого в городе Торецк население, которое там проживает, тоже находится в зоне риска», – продолжил Черныш.

По его словам, вопрос режима «тишины» для ремонта дамбы фенольного завода неоднократно поднимался на переговорах участников Трехсторонней контактной группы в Минске, но безрезультатно.

«Местные власти вместе с Государственной службой по чрезвычайным ситуациям разработали соответствующие планы для наихудших случаев. Никто сейчас не говорит, что сейчас критическая точка, что завтра всех стоит эвакуировать. Но в случае таких угроз, если такие угрозы будут, планы есть. Конечно, они не открытые», – сообщил глава МинВОТ.

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