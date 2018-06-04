Пока Стас Асеев в «Изоляции»: В Киеве презентовали книгу удерживаемого в «ДНР» донецкого блогера (Фото). Новости

Свою первую книгу удерживаемый в данный момент в «ДНР» донецкий блогер Станислав Асеев (творческий псевдоним – Стас Васин) написал еще в студенческие годы. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 4 июня, в ходе презентации в Киеве книги Станислава Асеева «В изоляции» сообщил его преподаватель, ученый-религиовед из Донецка, освобожденный из плена «ДНР» 27 декабря 2017 года, Игорь Козловский.

Станислав также автор сборника рассказов и романа «Мельхиоровый слон», опубликованных в украинских издательствах в довоенное время.

«Это мой ученик. Стас учился на факультете философии и религиоведения Донецкого института искусственного интеллекта. За 5 лет обучения я видел его период становления, его рост. Он самодостаточный человек, у которого есть своя позиция, у которого есть свое видение правды. И в силу своей природной категоричности он никогда правду не скрывал. Видел явление – описывал его. У него своеобразное видение через художественную форму», – вспоминает Козловский.

Заложенные в юности качества остро проявились во время пребывания блогера в уже неподконтрольном украинской власти Донецке. «Стас всегда был нерядовой и даже неконформистской личностью. Он на каждый вопрос имел не только свое мнение, но и не боялся его высказывать. Эта бескомпромиссность, честность и мужественность и есть базовые составляющие его характера, которые ярко проявились во время оккупации украинского Донбасса. С началом событий в 2014 году он посчитал нужным и необходимым говорить правду не только близкому окружению, но и через свой блог для всей Украины, а возможно, и для всего мира», – отметил Игорь Козловский.

Презентация книги «В изоляции» Станислава Асеева состоялась сегодня без самого автора, т.к. он уже год находится в заключении в неподконтрольном Донецке. «Сторонники "ДНР" его долго искали. Они поставили перед собой задачу уничтожить Стаса. Пребывая в плену, человек либо ломается, либо становится взрослее. Стас не сломается, я верю. Он сейчас удерживается в Донецке на территории бывшего арт-центра "Изоляция", там сейчас концлагерь. Там ему не просто. Из источников, которые я раскрывать не могу, получаю информацию, что у него начались проблемы со здоровьем, в частности, с зубами», – рассказал бывший пленный «ДНР» Игорь Козловский.

В книге «В изоляции» собраны статьи Стаса, вышедшие в изданиях «Український тиждень», «Украинская правда» и «Зеркало недели» в период 2015-2017 годов. Выступавшие в ходе презентации отмечали, что эти тексты – не просто событийная журналистика. Это «энциклопедия» территории, которая становится все более закрытой. Журналистов, которые эти годы оставались в «Л-ДНР», и продолжали работать на украинские СМИ, можно было пересчитать по пальцам. Станислав был одним из них.

В своих материалах для украинских СМИ, блогах Станислав описывал ежедневные реалии при «ДНР»: обстрелы, пропаганду, новые порядки, в том числе, содержимое российских «гуманитарных конвоев», бытовую жизнь – цены на рынках, разговоры в троллейбусах, а также подмечал трансформацию местной культуры и сознания людей.

Асеев на тот момент был одним из немногих критически настроенных журналистов, освещающих события на неподконтрольной Украине территории Донбасса. Журналист осознавал риски, принимал меры безопасности и даже делился своим опытом с коллегами, но в итоге попал в застенки «ДНР».

Сейчас Станислав содержится в Донецке на территории бывшего завода изоляционных материалов, где с 2010-го года располагался арт-фонд «Изоляция». 9 июня 2014 года культурный центр был захвачен пророссийскими вооруженными активистами, при «ДНР» арт-центр превратили в настоящий концлагерь. В этой связи название книги – «В изоляции» – объединяет несколько смыслов. Это и состояние, в котором уже 5 лет живет часть страны: лишена здравого информационного окружения, запугана и преследуемая. Это и ситуация, в которой оказался Станислав. Это и тюрьма, в которую превратили место, куда когда-то люди приходили за современной культурой.

Напомним, что в «ДНР» продолжают удерживать блогера Станислава Васина (настоящее имя Станислав Асеев), работавшего в Донецке. Стаса арестовали 2 июня 2017 года. «Министерство госбезопасности ДНР» письменно подтвердило, что блогер находится у них.

В свою очередь СБУ сообщила, что Васин внесен в список по обмену заложниками между украинской стороной и «Л-ДНР».

При этом, по информации экс-нардепа Егора Фирсова, «ДНР» отказалась включать Стаса Асеева в списки на обмен пленными, который состоялся 27 декабря 2017 года. «К моему большому сожалению, среди тех, кого не хотят менять есть имя Стаса Асеева (Васина), украинского журналиста, который был похищен и пленен. Насколько я знаю, сторона "ДНР" настроена по отношению к Стасу крайне враждебно, они признают факт его заключения, но обменивать отказываются», – сообщил Фирсов.

27 декабря в рамках обмена пленными был освобожден блогер из Луганска Эдуард Неделяев, публиковавшийся в сети под ником Эдвард Нэд, но Стас Васин остался в плену.

Также стало известно, что Станислава Асеева удерживают в Донецке, на территории бывшего арт-центра «Изоляция», который в «ДНР» превратили в концлагерь.

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