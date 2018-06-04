Ситуация в пунктах пропуска днем 4 июня. Новости

Очевидцы продолжают обмениваться в соцсетях ситуацией на контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе.

По состоянию на день сегодня, 4 июня, ситуация в пунктах пропуска следующая.

КПВВ «Майорск»:

Анна: «10:58. Блокпост Майорск. По состоянию на 10:50 утра. Выезд. 80 легковых авто. 13 автобусов. 50 человек пешеходной очереди»;

«Ботан»: «11:04. Горловка в Украину: 20+– льготы, 40+– общей, авто ИТ до ГАИ»;

«Ботан»: «12:14. Людей на Горловке нет»;

«Ботан»: «13:46. Майорск пустой».

КПВВ «Марьинка»:

Роман: «12:08. Марьинка: пусто в оба направления. "Каргилл": в Донецк машин 10»;

Роман: «12:27. Из Донецка тоже пусто. "Каргилл"»;

Валерия: «13:18. "Каргилл": пусто сейчас. Марьинка: пусто. Сразу на проверку»;

Виктор: «13:23. Час назад на "Каргилле" пусто в обе стороны»;

Александр: «13:26. "Каргилл": в Донецк 10 шт, из Донецка 10 шт».

КПВВ «Новотроицкое»:

«Житель Донбасса»: «10:22. Еленовка в сторону Донецка: час назад было пусто»;

Дмитрий: «13:39. Еленовка в обе стороны пусто (час назад)»;

Александр: «14:26. Час назад Еленовка в Мариуполь – пусто, в Донецк 15+2 машин, Новотроицкое – пусто».

О ситуации на других КПВВ пользователи соцсетей не сообщают.

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