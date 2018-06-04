В МинВОТ назвали условия предотвращения экологической катастрофы на Донбассе. Новости

Конкретные мероприятия по предотвращению экологической катастрофы на Донбассе могут быть реализованы только после того, как будет детальный экспертный анализ рисков, проведенный на объектах инфраструктуры по обе линии разграничения, и утвержденные зоны безопасности, где можно будет без риска для жизни проводить восстановительные работы. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 4 июня, в ходе презентации результатов исследования экологической ситуации на Донбассе в Киеве заявил министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц (МинВОТ) Вадим Черныш.

«Наши международные партнеры говорят о вопросах гуманитарного доступа, это не в понимании гуманитарного доступа, что нужно завезти какие-то продукты питания или одежду. Это [объекты инфраструктуры и шахты] вопрос гуманитарного доступа также, потому что в рисках находятся гуманитарные потребности каждого человека. А гуманитарный доступ в полной мере Российская Федерация не обеспечивает», – говорит он.

«Поэтому мы не можем сказать конкретно, что нужно сделать в деталях, а в целом опции такие: или восстановительные ремонтные работы, откачка воды по шахтам на территории, которая нами сейчас не контролируется, ныне оккупированной, или мы сейчас признаем, что уже невозможно или очень много денег на это нужно…», – продолжил Черныш.

По его словам, международные партнеры Украины предварительно высказали свою готовность финансировать восстановительные работы на Донбассе на экологически важных объектах инфраструктуры. «Они готовы финансировать за счет их государств… Конкретные мероприятия должны быть после оценки, не общей, а более детальной. Но такими могут быть: альтернативный водоотвод, это может быть ремонт (что касается дамбы). Что для этого нужно? "Окно тишины", как минимум, или зона безопасности для защиты инфраструктуры», – сказал он.

«Этот вопрос дискутируется уже почти два года. Это означает, что Российская Федерация, Украина и ОБСЕ должны согласовать, что в таком-то месте, где находится более критическая инфраструктура, должна быть создана зона безопасности, нанесены на карту все объекты, все военные должны отойти от этой зоны, тяжелое вооружение в таких местах применяться не должно», – добавил глава МинВОТ.

Как сообщалось ранее, эксперты подсчитали, что на подконтрольной и неподконтрольной территориях Донецкой и Луганской областей около 200 экологически опасных объектов.

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