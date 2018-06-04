Вы с ума сошли: В «ДНР» начал появляться бензин, но подорожавший (Фото). Новости

В «ДНР» на некоторых автозаправочных станциях (АЗС) сегодня, 4 июня, появился бензин. Об этом сообщили в «ГП "республиканская топливная компания"», передают местные интернет-ресурсы.

«Сегодня была крупная поставка топлива на территорию ДНР. На данный момент на нескольких АЗС уже есть бензин. Однако на некоторых станциях ситуация с бензином остается прежней по причине задержки транспортировки топлива в республику», – говорится в сообщении.

Уточняется, что сегодня за наличный расчет можно было приобрести топливо марки А-95 и А-92 на 15-ти АЗС.

В соцсетях жители активно обсуждают появление топлива и размеры очередей за ним:

Иван (Донецк): «Сейчас очередь на Рутченково тянется с горбатого моста»;

Вячеслав (Макеевка): «На Гвардейке нет вообще»;

Станислав: «Ниже Красного рынка появился бензин»;

Денис: «Донецк, по бул. Шевченко есть 92-й, и очереди нет вообще»;

Виталий: «Красный рынок, есть»;

«Нэт»: «На Мотеле есть бензин. Очередь машин – штук 5».

Также не менее активно горожане обсуждают цены, которые на ряде АЗС оказались выше, чем были ранее:

Мария: «Никуя себе цены!»;

Елена: «Что за цены, вы что с ума сошли ?!»;

?!»; Данил: «А что с ценами не так? Хотите бензин по 47, но его нет. Он 49-51-53. Скажите спасибо, что не по 64 руб, как обещали. Я в шоке от наших людей. Подорожал на 2 руб., и все такие – что за цены? Вы что, с ума сошли? Ребята, ну пусть будет по 44-47 руб., но его просто не будет в наличии. И будете ходить пешком, в шоке».

При этом некоторые жители утверждают, что цены остались на прежнем уровне. «На Мотеле цены такие же», – отмечает пользователь под ником «Нэт»

Ранее сообщалось, что в Донецке продолжается топливный ажиотаж.

Напомним, в начале мая с АЗС начал пропадать уже бензин. По состоянию на 16 мая топливо было не на всех заправках, кроме того, в «ДНР» люди ожидали очередного подорожания ГСМ. Крайняя волна перебоев поставок длится с 22 мая, 25 мая топливо на заправках отсутствовало. Ажиотаж не спадал и 31 мая. Так, в течение месяца в социальных сообществах Донецка главная тема «перекличек» – на каких заправках есть бензин.

В конце мая отмечалась первая волна подорожания ГСМ, к 21 мая стоимость бензина увеличилась в среднем на 3 руб. (1,3 грн по местному курсу) и составила: АИ-92 – 47 руб. (21 грн), а АИ-95 – 49 руб. (22 грн). После второй волны подорожания к 29 мая в Донецке АИ-92 продавали за 51-54 руб. (23-24 грн), АИ-95 – 51 руб.

В связи с ростом цен на ГСМ в «ДНР» подорожали и продукты питания.

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