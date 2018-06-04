Хуг едет на Донбасс: Намерен обратиться с призывом к заинтересованным сторонам. Новости

С 5 по 9 июня первый заместитель Главы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине (СММ) Александр Хуг будет находиться с визитом на востоке Украины. Целью поездки вляется оценка ситуации с безопасностью вдоль линии соприкосновения и ее влияния на жизнь гражданского населения. Об этом сегодня, 4 июня, как передает корреспондент «Донецких новостей», сообщила пресс-служба СММ ОБСЕ.

«Кроме того, он намерен призвать все заинтересованные стороны способствовать нормализации ситуации, в особенности в ходе встреч с руководителями органов государственной власти, руководством вооруженных формирований и другими», – говорится в сообщении.

В программе визита Александра Хуга запланированы пресс-брифинги, он также присоединится к патрулям наблюдателей ОБСЕ вдоль линии соприкосновения.

Ранее сообщалось, что, по словам Хуга, только в мае 2018 года наблюдатели Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ зафиксировали 35 жертв среди мирного населения в зоне боевых действий на Донбассе.