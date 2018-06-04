Лубянские камни: На Луганщине планируют расширить маршрут зеленого туризма (Фото). Новости

В Белокуракинском районе (Луганская обл.) для туристов будут проводить экскурсии. В маршрут зеленого туризма планируют внести «Лубянские камни». Об этом рассказал заместитель начальника управления культуры национальностей и религий Луганской облгосадминистрации Владимир Выборный.

Глыбы песчаника высотой с двухэтажный дом находятся между Белокуракино и селом Лубянка. Камни отнесены к природно-заповедному фонду. «Согласно легенд, тут могут быть и свидетельства пребывания древних людей в древние времена. Говорят, тут даже пещеры были. Где-то находили орудия труда древних людей. Мы планируем тщательно изучить этот участок, пригласить специалистов, ученых, археологов. И если подтвердятся наши предположения, то, возможно, мы внесем этот объект в государственный реестр», – говорит Владимир Выборный.

«Это привлечение местных предпринимателей, местных жителей для того, чтобы мы могли размещать гостей. Какие-то домики, использование сферы торговли, где наши гости-туристы смогут позавтракать и остановиться на несколько дней», – отметил начальник отдела культуры Белокуракинской райгосадминистрации Максим Лунякин.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «UA:Донбасс»

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