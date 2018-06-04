В Мирнограде перестраивают бывшее общежитие под жилой дом для переселенцев (Фото). Новости

В Мирнограде (до переименования Димитров, Донецкая обл.) реализуют проект, который финансируется за счет средств Европейского инвестиционного банка в рамках Чрезвычайной кредитной программы по восстановлению Украины. Его цель – полная реконструкция здания в микрорайоне «Западный», которое ранее использовалось как общежитие. А после реконструкции представители льготной категории населения, в том числе переселенцы, получат здесь жилье.

Сегодня 5-этажное здание в микрорайоне «Западный», 31А – сплошная строительная площадка. Этот дом уже в ближайшее время получит новую жизнь. «Город Мирноград – первый среди городов Украины, который получил авансы в рамках Чрезвычайной кредитной программы между правительством Украины и Европейским инвестиционным банком. Идет реализация 5 проектов и сейчас мы контролируем ход выполнения работ по общежитию. Быть первыми всегда ответственно и почетно, но мы сталкиваемся с определенными сложностями. Нет определенного единого механизма по реализации этих проектов, по финансированию, но я уверен, мы справимся со всеми этими проблемами», – сообщил Мирноградский городской голова Александр Брыкалов.

Полную реконструкцию этого здания начали зимой и работы здесь очень много – здание было построено в 1970 году. К тому же, длительное время пустовало. Здание не эксплуатировалось почти 18 лет.

Первый транш составляет 10 млн 263 тыс. грн. За эти средства запланировано провести комплекс робот: утепление фасада, постройка новой кровли, отмостка, установка новых окон в подъездах, строительство перестенок, системы центрального отопления и других коммуникаций.

К августу запланировано реализовать 90% проекта. Планируется и второй транш кредитования. За эти средства будут выполнять работы по благоустройству территории вокруг дома, отделке квартир, приобретение необходимой техники.

Благодаря такой комплексной реконструкции здания тут появится 38 квартир: 23 – однокомнатных, 6 – двухкомнатных и 9 – трехкомнатных. «Предполагается, что в данном жилом доме будут проживать люди, которые имеют статус льготной категории. Это дети-сироты, многодетные семьи, внутренне перемещенные лица, семьи с лицами с физическими ограниченными возможностями. Непосредственно для них на первом этаже предусмотрено 3 квартиры, которые будут с отдельным въездом. Будет в этих квартирах специально оборудованный санузел, дверные проемы будут расширены», – рассказала заместитель Мирноградского городского головы Римма Дроздова.

На текущий момент горсоветом разрабатывается проект положения, по которому будут определены конкретные категории лиц, имеющих право на проживание в этом доме. Предусматривается, что это специальный жилищный фонд, который не будет предоставляться для приватизации.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «Орбита»

Читайте также: