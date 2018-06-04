Жесть: На окраинах неподконтрольного Докучаевска идет бой. Новости

Сегодня вечером, 4 июня, на окраинах неподконтрольного украинской власти Докучаевска идут интенсивные обстрелы. Об этом пишут жители в соцсетях.

18-50: «Докучаевск - неслабый бой на окраинах. пули свистят на микрорайоне, центре, мощные разрывы слышны везде»;

Денис: «Одно точно видел. Полицейскому авто разбило заднее стекло при обстреле. Надеюсь сотрудники там не сидели а укрылись в подъезде. Уехали уже, живые»;

Николай: «В центре громковато»;

Надежда: «Район техникума»;

Вадим: «Победа, громко»;

Гоша: «Микраша, громко»;

Виктория: «Везде громко»;

Юрий: «Короче, как всегда, бой в районе промзоны»;

Игорь: «Звонят, говорят, на совхозе жесть»;

Кроме сообщений о сильных звуках боя, жители пишут о разрушениях:

Татьяна: «18-13 "Ленина 88, у меня стекол нет».

В сети также появились фото разрушений, произошедших в результате обстрелов накануне, 3 июня: