Жесть: На окраинах неподконтрольного Докучаевска идет бой. Новости

Сегодня вечером, 4 июня, на окраинах неподконтрольного украинской власти Докучаевска идут интенсивные обстрелы. Об этом пишут жители в соцсетях.
- 18-50: «Докучаевск - неслабый бой на окраинах. пули свистят на микрорайоне, центре, мощные разрывы слышны везде»;
- Денис: «Одно точно видел. Полицейскому авто разбило заднее стекло при обстреле. Надеюсь сотрудники там не сидели а укрылись в подъезде. Уехали уже, живые»;
- Николай: «В центре громковато»;
- Надежда: «Район техникума»;
- Вадим: «Победа, громко»;
- Гоша: «Микраша, громко»;
- Виктория: «Везде громко»;
- Юрий: «Короче, как всегда, бой в районе промзоны»;
- Игорь: «Звонят, говорят, на совхозе жесть»;
Кроме сообщений о сильных звуках боя, жители пишут о разрушениях:
- Татьяна: «18-13 "Ленина 88, у меня стекол нет».
В сети также появились фото разрушений, произошедших в результате обстрелов накануне, 3 июня:
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