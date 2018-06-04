Жесть: На окраинах неподконтрольного Докучаевска идет бой. Новости

Жесть: На окраинах неподконтрольного Докучаевска идет бой

ДН

04.06.18 21:59dnews.dn.uaНовости

Фото: из открытых источников

Сегодня вечером, 4 июня, на окраинах неподконтрольного украинской власти Докучаевска идут интенсивные обстрелы. Об этом пишут жители в соцсетях.

  • 18-50: «Докучаевск - неслабый бой на окраинах. пули свистят на микрорайоне, центре, мощные разрывы слышны везде»;
  • Денис: «Одно точно видел. Полицейскому авто разбило заднее стекло при обстреле. Надеюсь сотрудники там не сидели а укрылись в подъезде.  Уехали уже, живые»;
  • Николай: «В центре громковато»;
  • Надежда: «Район техникума»;
  • Вадим: «Победа, громко»;
  • Гоша: «Микраша, громко»;
  • Виктория: «Везде громко»;
  • Юрий: «Короче, как всегда, бой в районе промзоны»;
  • Игорь: «Звонят, говорят, на совхозе жесть»;

Кроме сообщений о сильных звуках боя, жители пишут о разрушениях:

  • Татьяна: «18-13 "Ленина 88, у меня стекол нет».

В сети также появились фото разрушений, произошедших в результате обстрелов накануне, 3 июня:

 

 

 

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