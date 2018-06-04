Тука выразил недовольство работой Министерства финансов в отношении переселенцев. Новости

Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины (МинВОТ) Георгий Тука выразил недовольство работой Министерства финансов в отношении вынужденных переселенцев. Об этом сегодня, 4 июня, он заявил в программе «Вечерний прайм» на телеканале «112.Украина».

«Я больше года критикую политику Министерства финансов, и не я один. Я отвечаю за вынужденных переселенцев и временно оккупированные территории, и я больше года говорю, что я не могу принять, когда на решение проблем вынужденных переселенцев благодаря политике Министерства финансов выделено в тысячи раз меньше, чем на дороги», – заявил он.

По словам замминистра, на переселенцев выделено 34 млн грн. «Это позиция Министерства финансов. Например, на Фонд молодежного строительства предусматривался миллиард, а выделили 100 млн грн. Поэтому я никогда не скрывал своего неприятия такой политики. Кроме того, я всегда говорил, что не являюсь сторонником, когда отношения между министрами показывают на телевидении определенными дискуссиями. Я не единожды говорил, что на правительственных совещаниях, которые идут перед тем, как включаются телевизионные камеры, у нас достаточно часто бывали достаточно острые дискуссии непосредственно с Александром Данилюком (министр финансов Украины, – прим.). И дело в том, что политика Министерства финансов не удовлетворяет не только меня. Очень часто Министерство финансов злоупотребляя, подчеркиваю, своими полномочиями, постоянно вмешивается в деятельность других центральных органов исполнительной власти», – добавил Тука.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «112 Украина»