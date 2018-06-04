Прячутся в бомбоубежище: Вокруг Донецкой фильтровальной станции идет мощный бой. Новости

Сегодня вечером, 4 июня, вокруг Донецкой фильтровальной станции разгорелись жесткие бои. Об этом сообщает пресс-служба Министерства по оккупированным территориям и внутренне перемещенным лицам.

«На данный момент в районе Донецкой фильтровальной станции продолжается мощный бой, судя по взрывам, есть попадание в помещение, персонал прячется в бомбоубежище», – говорится в сообщении.

КП #Вода_Донбасу: На даний момент в районі Донецької фільтрувальної станції триває потужний бій, судячи з вибухів, є потрапляння в приміщення, персонал переховкється у бомбосховищі. — МТОТ (@mtot_gov_ua) 4 June 2018

В соцсетях также бурно обсуждают раздающиеся в северном направлении возле неподконтрольного Донецка звуки обстрелов:

«Днепроазотец: «Донецк.Киевский р-н. Со стороны аэропорта столб дыма, периодически громыхает миномет»;

«Хочудомой: «Донецк, 20.53, Ботсад. На СЗ мощные бахи, Киевский проспект...понеслась...тяжелое слышим...с-з сторону»;

«CичАвдия: «Авдеевка где-то со стороны Ясиноватского блокпоста ложится тяжелое. Не интенсивно.

«Васька: «Макеевка, 21:25, довольно активная стрельба, вдалеке, на западе»;

«АкаДон: «Донецк, шо, ... зарплату, наверное, получили, отрабатывают? Несколько дней тихо было, ща больше часа уже ху@ят, АП автоматы, ЯБП – все шо не попадя, с минут 5 назад, вроде как штук 6 градин выпалили...»;

Егор: «В основном шумно вдоль константиновской трассы, от ЯБП до дач. Чаще – в стороне леса -Кр.Балки-ДФС(22-02)»;

«Хочудомой: «ДФ. По горловской трассе какой-то автомат катается, палит в разные стороны то очередями, то одиночными. Кажется, мощнее, чем ЗУ. Иногда его пулеметы поддерживают из К.Балки»;

Ковальски: «Ветка, Пятый участок, с пол седьмого не замолкают, то тише то громче».

Напомним, что, как сообщили пресс-служба коммунального предприятия «Компания "Вода Донбасса"», 3 и 4 июня Донецкая фильтровальная станция вновь попала под обстрел. Если ситуация не изменится, фильтровальная станция будет остановлена.

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