Якобы выехал и не вернулся: Переселенцам продолжают блокировать пенсии. Новости

Переселенцу из Луганской области Петру Свердлову, который с 2014 года переехал и проживает в Киеве, где с этого же года получал пенсию, в мае заблокировали выплаты на основании того, что он якобы выехал в 2015 году на неподконтрольную украинскому правительству территорию Донбасса и не вернулся. Соответствующее обращение пенсионера к заместителю министра социальной политики Украины Николаю Шамбиру в эфире телеканала «112 Украина» зачитал ведущий передачи «Голос народа».

«3 мая 2018 года мне заблокировали пенсию, аргументируя тем, что якобы в 2015 году я пересек линию разграничения и не вернулся. Хотя я ездил туда всего на один день и вернулся через тот же пропускной пункт, после чего неоднократно проходил проверки на факт проживания в Киеве соцслужбами и Пенсионным фондом. Последние проверки – сентябрь, октябрь, ноябрь 2017 года, в 2018 году. Также постоянно идентифицируюсь в Ощадбанке», – говорится в обращении пенсионера.

«Почему я должен страдать из-за безответственности миграционной службы, которая в 2015 году у себя не поставила какую-то отметку. Кроме того, 21 октября 2015 г., уже после этой поездки, мне была продлена регистрация той же миграционной службой. Почему Пенсионный фонд не учитывает проверки, которые я десятки раз проходил. На что мне теперь жить? Вы оставили меня без средств к существованию. Прошу немедленно прекратить беспредел и отдать мне мои деньги!», – сказано в обращении.

Ситуацию прокомментировал заместитель министра социальной политики Украины Николай Шамбир. «Я хочу сказать, что, если была ошибочно прекращена выплата, она будет возобновлена. Если человек пересекал [линию разграничения] в 2015 году, и после этого были проверки, то оснований для прекращения выплат нет», – сказал он.

Как сообщалось ранее, по мнению правозащитников, массовая невыплата пенсий переселенцам в мае была связана не столько с системой «Аркан», сколько все с теми же «списками СБУ», принцип формирования которых до сих пор непонятен.

Напомним, с начала мая 2018 года пенсионерам-переселенцам массово приостановили выплаты пенсий.

В ПФУ заявили, что в настоящее время проводят процесс верификации лиц, которые вернулись на неподконтрольную украинскому правительству территорию. Задержка с проверкой составляет 2-3 дня. Согласно ответов из ПФУ, которые стали получать переселенцы на свои запросы в мае, причиной невыплаты пенсий называют «изменение сроков изготовления выплатных документов».

При этом вице-премьер-министр Украины Павел Розенко заявил, что Кабинет министров Украины не принимал никаких решений об ограничении прав переселенцев на получение пенсий. «Отдельные задержки с выплатами пенсий связаны только с изменением графика выплат пенсий Пенсионным фондом Украины», – сказал он.

В конце мая Главное управление Пенсионного фонда Украины в Луганской области сообщило, что в регионе выплаты пенсий уже идут в плановом порядке, и что были «небольшие перегибы изменения в выплате пенсий, но это в связи с технологической модификацией механизма формирования ведомостей».

Тем не менее, люди продолжают жаловаться на невыплаты. Тем гражданам, которые столкнулись с этой проблемой, правозащитники рекомендуют обращаться письменно в ПФУ для выяснения причин невыплаты. Ссылаясь на письменные ответы возможно в дальнейшем обращаться в суд, для этого общественники разработали шаблоны заявлений.

Также ранее отмечалось, работа системы «Аркан» (трансформация т.н. «списков СБУ»), с помощью которой осуществляется, в том числе, контроль за пересечением гражданами линии разграничения на Донбассе, пока что принесла больше неразберихи, чем пользы. В некоторых регионах сотрудники управлений труда и социальной защиты населения (УТСЗН) не понимают, что делать со списками переселенцев-пенсионеров, полученными из «Аркана». Кроме того, нет никакого разъяснения о том, как работать с системой и как можно обжаловать решения. Общественники рассказали, как выглядят «списки СБУ», а правозащитники, на основе имеющейся на данный момент скудной информации о работе системы «Аркан», разработали первоочередные шаги по обжалованию действий чиновников.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «112 Украина»

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