Россия использует Донбасс для перезапуска своего военного комплекса, – аналитик. Новости

Россия использует неподконтрольные Украине территории Донбасса для перезапуска своего военно-промышленного комплекса и утилизации боеприпасов. Об этом заявил военный аналитик Игорь Козий.

«Сказать, что это замороженный конфликт, я не могу. Это, скорее всего, новая модель, которая направлена на изнурение или фактически уменьшение того ресурса, который имеет государство Украина с какой-то дальнейшей целью», – говорит он.

По его мнению, одна из целей России – перезапуск военно-промышленного комплекса, а, чтобы освободить свои склады, они вывозят старое оружие на Донбасс.

«Завезено на Донбасс очень много российского оружия – это бронетанковая техника, артиллерийские системы. Оно находится на хранении на складах, используется теми военизированными структурами, которые были созданы. Подвозятся боеприпасы, системно подвозятся. Это общее усиление или попытка усилить конфликт. Я не могу сказать, что это связано с попытками наступательных действий», – продолжил Козий.

«Скорее всего, это связано с тем, что для того, чтобы вывезти старые боеприпасы или боеприпасы того вооружения, что есть на Донбассе, использовать его. С растратой этих боеприпасов мы опустошаем те склады, которые есть в РФ. Если они опустошаются, запускается механизм их производства, соответственно, экономика Российской Федерации начинает оживать – они продают технику, продают вооружение, по крайней мере, пробуют продать миру», – считает аналитик.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам Ukrlife.TV

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