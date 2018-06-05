Ситуация в пунктах пропуска утром 5 июня. Новости

Сегодня утром, 5 июня, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме.

По данным Государственной пограничной службы Украины, 4 июня линию разграничения через КПВВ пересекли 32,7 тыс. человек и 4,5 тыс. транспортных средств:

КПВВ «Майорск» – 7215 человек и 1000 транспортных средств;

КПВВ «Марьинка» – 7900 человек и 1535 транспортных средств;

КПВВ «Новотроицкое» – 6295 человек и 1245 транспортных средств;

КПВВ «Гнутово» – 3060 человек и 720 транспортных средств;

КПВВ «Станица Луганская» – 8210 человек.

Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств:

КПВВ «Майорск» – 0/50;

КПВВ «Марьинка» – 0/40;

КПВВ «Новотроицкое» – 60/20;

КПВВ «Гнутово» – 20/20.

По сообщениям очевидцев, описывающих ситуацию в социальных сетях, сегодня с утра обстановка на КПВВ была следующей.

КПВВ «Майорск»:

Сергей: «8:20. Зайцево. В 6:30 заехали, в 8:05 проехали Горловка».

КПВВ «Марьинка»:

Наталья: «5:22. В Курахово из Донецка авто до начала моста».

О ситуации на других КПВВ пользователи соцсетей на момент подготовки материала не сообщали.