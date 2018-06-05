Наев и Хуг обсудили ситуацию в зоне ООС (Фото). Новости

4 июня поздно вечером состоялась очередная рабочая встреча командующего Объединенных сил Сергея Наева (на фото слева) с первым заместителем председателя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александром Хугом (на фото справа). Об этом сегодня, 5 июня, сообщает пресс-центр штаба ООС.

В ходе встречи был обсужден ряд вопросов, в том числе состояние безопасности вдоль линии разграничения, безопасность персонала и имущества Специальной мониторинговой миссии, ситуация в населенном пункте Пивденное (до переим.: Ленинское, относится к Торецку, Донецкая обл., расположен вблизи неподконтрольной Горловки). Также поднимался вопрос гибели и ранений гражданского населения, и обсуждалась ситуация вокруг критических объектов гражданской инфраструктуры Донбасса – Донецкой фильтровальной станции и дамбы шламонакопителя Торецкого фенольного завода.

Во время общения с Александром Хугом генерал-лейтенант Сергей Наев заметил, что защита и безопасность гражданского населения является приоритетным заданием Объединенных сил. Командующий Объединенных сил отметил, что подчиненные подразделения, выполняющие боевые задачи в районе Донецкой фильтровальной станции, строго соблюдают режим прекращения огня.

Также Наев предоставил предложения по обеспечению безопасности рабочих Донецкой фильтровальной станции, которые были приняты во внимание Александром Хугом.

При обсуждении вопроса безопасности ситуации на линии соприкосновения, генерал-лейтенант Сергей Наев представил присутствующим сотрудникам Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине многочисленные видеоподтверждения (записи с камер наблюдения) нарушений со стороны незаконных вооруженных формирований – использования тяжелого вооружения.

Напомним, первый заместитель главы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг находится с визитом на востоке Украины. Целью поездки является оценка ситуации с безопасностью вдоль линии соприкосновения и ее влияния на жизнь гражданского населения.

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