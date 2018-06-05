В «ЛНР»: Жители Луганска рассказали, на каких водоемах будут отдыхать. Новости

В неподконтрольном украинским властям Луганске местные жители обсуждают возможность отдыха на водоемах. Об этом они пишут в соцсетях.

Многие жители Луганска пишут о том, что будут отдыхать на Лутугинском водохранилище и Успенском водохранилище, на реке Луганке.

Также луганчане вспоминают о реке Северский Донец:

«Другой Луганск»: «Я предпочитал Донец, но увы, его в список добавлять нельзя»;

Алексей: «Можно поехать в село Верхний Суходол (Великий Суходол, Сорокинский р-н, до переим.: Краснодонский р-н) и там Донец, можно купаться. За ним Россия уже».

При этом большинство луганчан в качестве предпочтительного места для отдыха называют карьер в Волнухино (Лутугинский р-н).

Однако луганчане отмечают, что карьер не благоустроен. «Нормального пляжа нет, магазина нет, волейбольной площадки нет, иногда встречаются кучи мусора. Да, вода чистая, но "дикарями" как-то не прельщает», – пишет Сергей.

Ранее сообщалось, что в неподконтрольном украинским властям Донецке местные жители в соцсетях обсуждали единственный морской курорт «ДНР» – Седово. Большинство людей высказывались за то, чтобы не ехать отдыхать в поселок. При этом особой альтернативы для летнего отдыха люди не видят.

Читайте также: