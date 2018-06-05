В «ДНР»: В соцсетях сообщают о взрыве возле кафе в Донецке. Новости

В неподконтрольном украинским властям Донецке 4 июня вечером прогремел взрыв. Об этом пишут в местных сообществах в соцсетях.
Согласно сообщениям, взрыв прогремел 4 июня в Куйбышевском районе Донецка, рядом с кафе «Астара».
Также сообщается, что «по предварительным данным, мужчина получил осколочные ранения ног в результате взрыва противопехотной мины».
На месте происшествия работали представители «силовых структур ДНР». О других подробностях происшествия на местных интернет-ресурсах и в соцсетях не сообщается.
Читайте также:
- В Горловке двое детей ранены взрывом гранаты, которую нашли
- Взрыв в автобусе в Дебальцево: Опубликованы фотографии (Фото)
- В неподконтрольном Дебальцево взорвался автобус: Есть пострадавшие (Дополнено)
- Взрыв автобуса в Дебальцево: Дети ехали из школы, в рюкзаке была граната
- В «ДНР» прооперировали детей, пострадавших от взрыва в Дебальцево
- Дети думали, что муляж: Подробности взрыва гранаты в Горловке
- Житель неподконтрольной Пантелеймоновки зацепился в поле за растяжку, – отчет ОБСЕ
Комментарии