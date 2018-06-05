В «ДНР»: В соцсетях сообщают о взрыве возле кафе в Донецке. Новости

В неподконтрольном украинским властям Донецке 4 июня вечером прогремел взрыв. Об этом пишут в местных сообществах в соцсетях.

Согласно сообщениям, взрыв прогремел 4 июня в Куйбышевском районе Донецка, рядом с кафе «Астара».

Также сообщается, что «по предварительным данным, мужчина получил осколочные ранения ног в результате взрыва противопехотной мины».

На месте происшествия работали представители «силовых структур ДНР». О других подробностях происшествия на местных интернет-ресурсах и в соцсетях не сообщается.

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