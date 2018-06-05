Сводка из зоны ООС за 4 июня: Версии сторон конфликта. Новости

За минувшие сутки зафиксировано 30 обстрелов украинских позиций, в том числе 10 раз применялось тяжелое вооружение. Об этом сегодня, 5 июня, сообщили в штабе Операции объединенных сил.

Бои продолжались в районе населенных пунктов Крымское и Новотошковское, что на Луганщине, на горловском направлении – в районе населенного пункта Зайцево. Не прекращаются боевые действия на донецком направлении вблизи Авдеевки, Песок, Красногоровки, Марьинки и Новотроицкого, на мариупольском направлении – в районе населенного пункта Лебединское.

Подразделения Объединенных сил не позволяли противнику улучшить тактическое положение, вели активную оборону и давали адекватный ответ.

Также сообщается, что вечером 4 июня около 21:00 незаконные вооруженные формирования обстреляли Донецкую фильтровальную станцию ​​(ДФС). Обслуживающий персонал был вынужден скрываться в бомбоубежище и остался дежурить на объекте вторые сутки. Информация о повреждении ДФС уточняется.

В «ЛНР» утверждают, что «киевские силовики 4 раза за сутки обстреляли позиции ЛНР. Обстрелам подверглись районы поселка городского типа Донецкий, сел Желобок и Калиновка. Огонь велся из минометов калибрами 120 мм и 82 мм, вооружения БМП, автоматических станковых гранатометов АГС, ручных противотанковых гранатометов РПГ и стрелкового оружия».

На момент подготовки материала в «ДНР» свою версию ситуации вдоль линии соприкосновения не обнародовали.