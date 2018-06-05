Надежда на хоть какой-то здравый ум в Москве: Немецкий эксперт об эскалации на Донбассе. Новости

После Чемпионата мира по футболу, финальная часть которого пройдет в России с 14 июня по 15 июля, риск серьезной эскалации вооруженного конфликта на Донбассе сохраняется, но Запад будет на это по-другому реагировать. Об этом заявил немецкий политолог Андреас Умланд.

«Опасение такое, что пройдет Чемпионат [мира по футболу], как после Олимпиады 2014 года, или во время Олимпиады в Китае в 2008 году, когда это было в Грузии, что опять начнется война. Есть это опасение. Но расчеты в Москве могут быть разные», – говорит он.

По его словам, если будет новая эскалация вооруженного конфликта на Донбассе, то на это будет более резкая реакция Запада. «В этом и вся надежда, что сейчас уже на это по-другому будут реагировать. Я себе представляю, что тогда уже будут санкции применяться другого масштаба сразу. И может быть такой механизм экономический – многие фирмы будут знать, что в этот раз это будет очень серьезно, что это не будет, как в 2008 году в Грузии или с аннексией Крыма, и даже не как с конфликтом на Донбассе [в 2014 году]», – продолжил Умланд.

«Я думаю, что даже Европейский Союз соберется в таком случае. Многие экономические акторы, они будут реагировать до того, как будут новые санкции, и будет большой отток сразу капиталов, упадет рубль сильно сразу. Я надеюсь, это все учитывают в Москве, что экономические последствия будут намного более серьезными, если будет большая война», – сказал он.

Политолог также считает, что обстрелы на Донбассе Россия использует для нагнетания обстановки в Украине. «Вот эти движения войск – это сделано, чтобы создать нервозность, неуверенность, напряжение внутри Украины повысить, психологический дискомфорт. Они не пойдут ва-банк. Хотя, кто его знает, там могут быть самые разные расчеты, и такое может случиться. Можно только надеяться на то, что там все-таки остался хоть какой-то здравый ум в Москве», – добавил политолог.

Как сообщалось ранее, по мнению российского оппозиционера Леонида Гозмана, серьезное обострение вооруженного конфликта на Донбассе после Чемпионата мира по футболу, маловероятно, потому что президенту РФ Владимиру Путину не нужна сейчас «победоносная война», но Украине нужно «готовиться ко всему».

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам Ukrlife.TV

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