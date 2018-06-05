Кто пойдет на зарплату технички? В Краматорске не хватает учителей. Новости

В Краматорске (Донецкая обл.) не хватает учителей и нет условий, которые привлекли бы молодых специалистов для работы в школах. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 5 июня, в ходе аппаратного совещания рассказала начальник управления образования Краматорского горсовета Марина Мозолева.

«К учителю новой украинской школы выдвигают такие требования, что не хотят идти наши люди работать. На 74 класса, которые мы открываем в следующем учебном году, 70 учителей уже обучены, подготовлены на платформах, прошли курсы повышения квалификации. Сейчас еще одна группа идет на курсы, 4 класса в центральных школах – №24, №22, №20 и №8 не имеют учителей – там вакансии», – говорит она.

По ее словам, проблема в том, что в городе не хватает подготовленных кадров и уровень заработных плат низкий. «Я даже написала письмо в Славянский государственный университет, который готовит кадры: "Где ж эти кадры? Мы их не видим". Ответ: "А мы не должны следить за трудоустройством наших выпускников"», – рассказала Мозолева.

Она отметила, что пригласить специалистов для работы в Краматорске от имени городских властей можно, но им нечего предложить. «Если раньше мы этим людям могли пообещать доплату, квартиру и так далее, то сегодня мы не можем этого сделать… Зарплата молодого учителя – 4100 грн, 3700 грн – мы знаем, это минималка, это зарплата технички. Кто пойдет на 4100 грн в новую украинскую школу? Определенные проблемы есть», – добавила она.

Как сообщалось ранее, в Донецкой области в марте этого года средняя заработная плата в сфере образования составила 6 177 грн.

Напомним, что в 2018 году зарплата учителей выросла в среднем на 25%. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявлял, что в этом году заработная плата учителя составит в среднем от 6,5 тыс. грн до 8,5 тыс. грн в месяц.

Также сообщалось, с 1 января 2018 года должностной оклад педагогического работника самой низкой квалификационной категории устанавливается в размере трех минимальных заработных плат, но реализовываться это будет поэтапно. Кроме того, с 1 января 2018 года минимальная заработная плата в Украине составляет 3723 грн в месяц или 22,41 грн в час.

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