Вел себя нервно и подозрительно: В Мариуполе задержали участника НВФ «ДНР». Новости

В Мариуполе (Донецкая обл.) на блокпосту в рамках проведения операции Объединенных сил был задержан участник незаконных вооруженных формирований «ДНР». Об этом сегодня, 5 июня, сообщает пресс-служба Центрального территориального управления Национальной гвардии Украины.

4 июня около 20 часов во время несения службы на блокпосту, расположенном на въезде в Мариуполь, наряд военнослужащих для проверки остановил автобус, который двигался по маршруту «Мариуполь – Волноваха».

В ходе проверки гвардейцы обратили внимание на пассажира, который вел себя нервно и подозрительно. После проверки гражданина по базе данных Национальной полиции установлено, что мужчина 1968 года рождения, житель города Мариуполь, причастен к деятельности незаконных вооруженных формирований «ДНР».

Данный гражданин был задержан и доставлен в районный отдел Национальной полиции.

Читайте также: