В Краматорске рассказали о количестве школьников-переселенцев. Новости

В Краматорске (Донецкая обл.) за счет внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) наполняемость учебных заведений увеличилась, но им все еще необходима оптимизация. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 5 июня, в ходе аппаратного совещания рассказала начальник управления образования Краматорского горсовета Марина Мозолева.

«Оптимизацию [учебных заведений] мы будем продолжать, потому что на сегодняшний день наполнение 90%, но это еще и за счет детей переселенцев. У нас 1,5 тыс. учащихся в школах – переселенцы, и почти 600 [ВПЛ] – в детских садах», – сказала она.

«Отсюда и рост, а рождаемость снижается. Мы будем иметь стабилизацию через несколько лет, пока прогнозируется снижение [количества учащихся в образовательных учреждениях города]», – отметила Мозолева.

Как сообщалось ранее, в Краматорске не хватает учителей и нет условий, которые привлекли бы молодых специалистов для работы в школах, в частности, из-за низких заработных плат.

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