Путин в интервью австрийцам сделал заявление по Донбассу. Новости

Российская Федерация придала Чечне статус, который определяет большой уровень самостоятельности в рамках РФ, то же самое можно было бы сделать и в Украине применительно к Донбассу. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин в интервью австрийскому телеканалу «ORF», передает пресс-служба Кремля.

По словам Путина, «в ходе дискуссии после всяких кровавых событий все‑таки чеченский народ подписал договор с Российской Федерацией». «Российская Федерация пошла на очень сложное для себя решение о придании Чечне и многим другим субъектам Российской Федерации такого статуса, который определяет большой уровень их самостоятельности в рамках Российской Федерации. И это было в конечном итоге решение самого чеченского народа, мы этому очень рады и придерживаемся этих договоренностей. То же самое, кстати говоря, можно было бы сделать и в Украине применительно к Донбассу», – заявил президент РФ.

«Почему этого не сделано до сих пор? И тогда не нужно было бы ограничивать применение языков иностранных меньшинств в Украине», – добавил он.

Также Путин отметил, что одна из проблем для России – возможное вступление Украины в НАТО. «Что касается нейтрального статуса, то это вопросы, которые должен определить сам украинский народ и украинское руководство. Для нас, для России, это важно с той точки зрения, чтобы на территории Украины не появились какие‑нибудь военные объекты, которые угрожали бы нашей безопасности. Например, новые комплексы противоракетной обороны, которые бы старались купировать наш ядерный потенциал. Да, для нас это важно, я не скрываю», – сказал он.

Напомним, Путин отрицает вину России в катастрофе MH17.

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