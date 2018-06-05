Ситуация улучшается: Делегация из Латвии посетила Славянск и Краматорск (Фото). Новости

Чрезвычайный и полномочный посол Латвийской Республики в Украине Юрис Пойканс в составе латвийской делегации находится с рабочим визитом в Донецкой области. 4 июня представители Латвии посетили Бахмут (до переим.: Артемовск) и Бахмутский район, 5 июня – Славянск и Краматорск. Об этом сегодня, 5 июня, на своей странице в Facebook сообщил председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский.

«Ситуация улучшается, раны заживают и война отступает», – такие выводы, по словам Жебривского, сделал Юрис Пойканс. Он не в первый раз приезжает в Донецкую область, и поэтому ему есть с чем сравнить.

Кроме того, губернатор поблагодарил представителей Латвии за то, что они принимают у себя победителей грантового конкурса – «куркулей»: проводят обучающие тренинги, показывают, как развивается бизнес в Европе, завязывают деловые контакты.

Юрис Пойканс заверил, что сотрудничество в этом направлении продолжится. Кроме того, выразил готовность сотрудничать с местными громадами, в частности, взять шефство над одной из громад, созданной в Донецкой области.

«Обсудили и возможность поездок директоров опорных школ в Латвию. Пока такое сотрудничество у нас хорошо налажено только с Чехией. Господин посол заверил, что практика таких стажировок будет внедрена, опыт реформирования образования Латвии будет полезным педагогам из Украины», – также отметил Жебривский.

«Интересует наших латвийских коллег опыт украинских правоохранителей и медиков, работающих в условиях войны. Заверил, что с удовольствием примем у себя специалистов из Латвии и поделимся с ними нашими наработками», – добавил он.

Напомним, «донецкие куркули», вернувшиеся из поездки в Латвию, считают, что у нас безграничные возможности, каких нет в Европе.

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