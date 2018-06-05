В Краматорске зафиксировали новые случаи заболевания корью. Новости

В Краматорске (Донецкая обл.) за минувшую неделю зафиксированы новые случаи заболевания корью. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 5 июня, в ходе аппаратного совещания рассказала начальник управления здравоохранения Краматорского горсовета Валерия Мельник.
«За прошедшую неделю продолжали фиксироваться случаи заболевания корью, но что радует – только один случай у ребенка, 8 – у взрослых. Тяжелых [случаев] нет, по необходимости больные госпитализированы, лечение получают», – сказала она.
Как сообщалось ранее, в Краматорске – вспышка кори. В городском отделе здравоохранения успокаивали, что это не эпидемия, но при первых симптомах болезни настоятельно рекомендуют обращаться в больницу.
Напомним, в Украине с начала 2018 года корью заболели 18 тыс. 144 человека, в том числе 10 тыс. 766 детей.
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