В Краматорске рассказали, когда начнут оформлять субсидии. Новости

В Краматорске (Донецкая обл.) ведутся подготовительные технические и организационные работы для начала процесса оформления субсидий населению. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 5 июня, в ходе аппаратного совещания рассказала начальник управления труда и социальной защиты Краматорского горсовета Ольга Игнатенко.
«В управление труда поступил программный комплекс для назначения субсидий, но программный комплекс пока поступил в виде тестирования. Мы его второй день тестируем, отправляем доработки в Министерство соцполиттики», – сообщила она.
«До конца недели мы надеемся, что доработки будут исправлены, откорректированы, и управление начнет назначать субсидии в полном объеме. Бланки субсидий на данный момент заказаны. Ждем, когда типография нам поставит, в течение 10 дней, данную типографскую продукцию. Готовы работать», – добавила Игнатенко.
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