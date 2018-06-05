Как обычно, все в Донецк: В «ДНР» обсуждают трамваи «республиканского» производства (Фото). Новости

В «ДНР» первые 10 трамваев «республиканского» производства пойдут на обновление парка электротранспорта Донецка. Об этом сегодня, 5 июня, рассказал «и.о. министра промышленности и торговли ДНР» Алексей Грановский, передают местные интернет-ресурсы.

«Таких трамваев заказано для Донецка 10 штук. Также мы отослали письма мэрам Горловки и Енакиево. Я уверен, их это заинтересует», – утверждает Грановский.

Как уверяет «и.о. министра», первый трамвай выйдет на тестовые испытания в конце июня. В «ДНР» ожидают, что полноценно он заработает на маршрутах Донецка к осени этого года.

На местных интернет-ресурсах также утверждают, что «выпуском трамваев в ДНР занимается Донецкий электротехнический завод. В настоящее время здесь проводятся работы по металлической обтяжке кузова трамваев, после чего они отправятся на покраску».

Жители неподконтрольной части Донетчины в соцсетях комментируют данную новость, отмечая, что, если в «ДНР» что-то и делают, то исключительно для Донецка. При этом ситуация с транспортом плачевная в той же Горловке:

Виталик: «Все для Донецка, а остальным х** на блюдце»;

Владимир: «Письма они отослали. Лучше бы пару трамваев прислали. Они в столице. Все бабки у них»;

Наталья: «Нечего и мечтать. Ничего нам не обломится. ДНР только в столице и существует. Остальные города и городишки как побирушки – и объедкам рады»;

Влад: «Ну, как обычно, все в Донецк. А то, что Горловка хуже, чем в 90-х – это норма»;

«Shpilka»: «Дайте в Горловку хоть на следующий раз»;

Элина: «Письма отослали – а бюджет потянет? Я бы для начала подарила парочку – а работяги с электрозавода нехай голодные посидят... Горловчане, а сколько всего в Горловке трамваев? Приблизительно, в штуках? Внешний вид у них, конечно, прекрасен. Как и у 90% трамваев Донецка. Один едет – 5 друг дружку таскают»;

Виктор: «В Горловке действительно трамваев мало, около 10 штук, если не ошибаюсь».

Не все дончане уверены в качестве трамваев. «При производстве этих первых 10 трамваев местного производства были использованы детали последних 10 маршрутных автобусов такого же местного производства», – пишет Джон.

При этом пользователи соцсетей заметили, что у новых вагонов – старые колеса:

Ренат: «Так они и не особо-то и новые будут. Новой будет "шапка", а начинка старая. Вон смотри. Трамвай строит новый, а колеса старые, ржавые»;

Евгений: «Те колеса в 1000 раз лучше, чем новые»;

Ренат: «Ну вот кто его знает. С одной стороны, проверенные временем, а с другой – ну, реально старые же».

В Донецке же местные жители пишут, что дело не дойдет до окраин, а все вагоны поставят на маршрут №1. «И, как всегда, все 10 штук на 1-й маршрут… А люди из отдаленных гетто типа Буденновки, Пролетарки или Семашко будут и дальше тарахтеть на 50-летних развалюхах по маршрутам №№8, 10, 15 или 16», – считает Николай.

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