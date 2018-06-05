Гранты до 2,5 тыс. евро для переселенцев: МОМ начала программу поддержки малого бизнеса. Новости

Для внутренне перемещенных лиц начата программа грантовой поддержки малого бизнеса. Об этом сегодня, 5 июня, корреспонденту «Донецких новостей» рассказали в пресс-службе Международной организации по миграции (МОМ).

МОМ начинает набор участников на новый проект, имеющий целью улучшить возможности для самообеспечения и самозанятости внутренне перемещенных лиц и жителей регионов, подвергшихся последствиям конфликта. В то же время, проект укрепит социально-экономическую стабильность и благосостояние принимающих громад в Украине. Благодаря грантам на самозанятость и микропредпринимательство проект позволит вынужденным переселенцам и членам принимающих громад начать новый или расширить существующий бизнес.

К участию в проекте приглашаются внутренне перемещенные лица из Донецкой, Луганской областей, а также Крыма, проживающие во всех областях Украины; местные жители из всех областей Украины (территория, подконтрольная правительству Украины); в возрасте от 18 до 60 лет.

Проектом предусмотрены:

двухдневные тренинги по самозанятости для тех, кто уже начал или хочет начать собственный бизнес;

двухдневные тренинги по микропредпринимательству для физических лиц-предпринимателей и владельцев обществ с ограниченной ответственностью, которые имеют активный бизнес и зарегистрированы до 31 декабря 2016 года.

Группы формируются из 25 участников (из них не менее 50% – ВПЛ).

После успешного прохождения тренинга каждому участнику будет предоставлена экспертная помощь по подготовке бизнес-плана. В случае успешной защиты бизнес-плана перед комиссией МОМ участники получат гранты на открытие или расширение собственного дела.

Суммы поддержки составляют:

до 650 евро для самозанятых,

до 2500 евро для микропредпринимателей.

За грантовые деньги будут закуплены оборудование, инструменты, мебель и т. д. В рамках проекта не финансируется аренда помещений или оборудования, покупка подержанного оборудования или транспортных средств, услуги, покупка животных и саженцев.

Отбор участников происходит на конкурсной основе.

Для подачи заявки на участие в проекте необходимо обратиться в общественную организацию – партнера МОМ в области:

ОО «Центр занятости свободных людей», тел.: 095-919-44-16, kram.czvl@gmail.com

Агентство регионального развития Восточного Донбасса, тел.: 095-399-33-55, arr-eastdonbass@i.ua.

Более подробную информацию о проекте можно получить по ссылке.

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