Губернатор Донетчины попросил у ОБСЕ помощи в разведении сил в районе ДФС (Фото) . Новости

Глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский на встрече с заместителем председателя ОБСЕ Александром Хугом попросил ОБСЕ помочь в обеспечении режима тишины для ремонта коммуникаций в районе пгт. Пивденное (до переименования – Ленинское, относится к Торецку, Донецкая обл., расположен вблизи неподконтрольной Горловки). Также губернатор просил содействия в разведении сторон в районе Донецкой фильтровальной станции. Об этом сегодня, 5 июня, на своей странице в Facebook сообщил председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский.

«С Александром Хугом, первым заместителем руководителя СММ ОБСЕ в Украине, обсудили ситуацию безопасности, которая складывается на линии соприкосновения. В частности, ситуацию по поселку Пивденное», – отметил Жебривский.

Губернатор обратил внимание Хуга на то, что, по Минским соглашениям, этот населенный пункт должна контролировать Украина, поэтому, вытеснив оттуда незаконные вооруженные формирования, украинская армия не нарушила ранее заключенных договоренностей.

При этом НВФ, как рассказал Жебривский, постоянно обстреливают поселок, в результате чего там отсутствует электро- и водоснабжение. «Вчера (4 июня – ред.) мы отвезли туда генераторы, воду и медикаменты. Пока обеспечиваем население таким образом, хотя на восстановление электроснабжения нужно всего лишь 3 часа тишины», – отметил глава Донетчины.

Но согласия на прекращение огня, по его словам, НВФ пока не дают. «Просил господина Хуга помочь в решении этого вопроса», – сказал Жебривский.

«Кроме того, просил помощи ОБСЕ и в деле разведения сторон в районе Донецкой фильтровальной станции. Постоянные боевые действия ставят под угрозу водоснабжение Авдеевки, поселков Ясиноватского района и части оккупированной территории, в частности, Донецка», – добавил он.

Также стороны обсудили вопрос экологической безопасности – затопление шахт на временно неподконтрольной территории, и возможные негативные последствия, которые могут возникнуть в результате затопления. Хуг подтвердил, что этот вопрос волнует миссию ОБСЕ и европейское сообщество.

Напомним, как сообщила пресс-служба коммунального предприятия «Компания "Вода Донбасса"», 3 и 4 июня Донецкая фильтровальная станция вновь попала под обстрел. Если ситуация не изменится, фильтровальная станция будет остановлена. Вечером 4 июня вокруг Донецкой фильтровальной станции разгорелись жесткие бои.

Ранее ситуацию с Донецкой фильтровальной станцией Хуг обсудил с Наевым.

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