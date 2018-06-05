Куда там Швейцарии! Как на Луганщине ремонтируют дороги (Фото). Новости

Куда там Швейцарии! Как на Луганщине ремонтируют дороги (Фото)

ДН

05.06.18 14:12dnews.dn.uaНовости

Фото: Facebook / Юрий Гарбуз

В Сватовском районе Луганской области продолжается ремонт дороги на въезде в регион. Об этом на своей странице в Facebook сообщил председатель Луганской областной военно-гражданской администрации Юрий Гарбуз.

«Въезд в Луганскую область со стороны Купянска, Сватовский район», – написал он, опубликовав фото.

В социальной сети пользователи откровенно радуются ремонту дорог на Луганщине:

  • Константин: «Какая красота! Куда там Швейцарии»;
  • Геннадий: «Ура!»;
  • Людмила: «Наконец-то!! Ура! Еще бы харьковчане свой участок сделали – и можно на Харьков через Сватово»;
  • Олег: «Молодцы! А то на Пасху был непроходимый ужас!»;
  • Юлия: «Наконец-то... Ехать на Родину даже временами не хочется из-за дороги!»
  • Ирина: «Вот бы так со стороны Белокуракино».

Но некоторые такого оптимизма и радости не разделяют:

  • Юрий: «Чудо – асфальт!!! По качеству дорог Украина на 130-м месте из 137 стран… Поэтому действительно – асфальт у нас – это чудо!»;
  • «Леди Ви»: «Да неужели? Надолго ли? За дорогою постоянный уход нужен. Но радуюсь изменениям любым позитивным в Украине»;
  • Андрей: «Не поверю до тех пор, пока не пощупаю)))».
  • Вячеслав: «До конца лета хватит? Что вы делаете? Нет основы дорожного покрытия. Асфальт "слезет" после первой же фуры».
  • Елена: «Теперь сразу нужно делать объездные дороги для фур и зерновозов, потому что это они разбивают ее основания. В Марковке на некоторых участках центральной дороги осталась лишь пыль, которой дышат люди, когда проезжают машины, просто невозможно выходить даже на улицу!»;
  • Олег: «Необходимо теперь ограничить по ней движение всех видов транспорта, кроме пассажирского».

Иные пользователи выступили с вопросами о ремонте других дорог в Луганском регионе:

  • Максим: «Будет ли ремонт дорог в Станично-Луганском районе в этом году?
  • Надежда: «А до Новопсковского района доберетесь? Там последний нормальный ремонт где-то в 96-м был»;
  • Иван: «Ну, до границы с Купянским районом дойдут, хотя до нее и так дорога в общем то была.... А вот весь ужас начинался с границы с Харьковской областью! Как там – делают от Купянска? Или только от Сватово до границы областей?»;
  • Игорь: «А купянские холмы????»;
  • Людмила: «Просьба асфальтировать дороги в Новопсковском районе»;
  • Валентина: «С Новой Астрахани до Старобельска сделайте»;
  • Елена: «Или с Новаайдара до Старобельска?»;
  • Владимир: «А лучше везде!!! Они все одинаковые!!!»;
  • Александр: «А когда же будет ремонт Т 13-02???»;

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