Куда там Швейцарии! Как на Луганщине ремонтируют дороги (Фото). Новости

В Сватовском районе Луганской области продолжается ремонт дороги на въезде в регион. Об этом на своей странице в Facebook сообщил председатель Луганской областной военно-гражданской администрации Юрий Гарбуз.
«Въезд в Луганскую область со стороны Купянска, Сватовский район», – написал он, опубликовав фото.
В социальной сети пользователи откровенно радуются ремонту дорог на Луганщине:
- Константин: «Какая красота! Куда там Швейцарии»;
- Геннадий: «Ура!»;
- Людмила: «Наконец-то!! Ура! Еще бы харьковчане свой участок сделали – и можно на Харьков через Сватово»;
- Олег: «Молодцы! А то на Пасху был непроходимый ужас!»;
- Юлия: «Наконец-то... Ехать на Родину даже временами не хочется из-за дороги!»
- Ирина: «Вот бы так со стороны Белокуракино».
Но некоторые такого оптимизма и радости не разделяют:
- Юрий: «Чудо – асфальт!!! По качеству дорог Украина на 130-м месте из 137 стран… Поэтому действительно – асфальт у нас – это чудо!»;
- «Леди Ви»: «Да неужели? Надолго ли? За дорогою постоянный уход нужен. Но радуюсь изменениям любым позитивным в Украине»;
- Андрей: «Не поверю до тех пор, пока не пощупаю)))».
- Вячеслав: «До конца лета хватит? Что вы делаете? Нет основы дорожного покрытия. Асфальт "слезет" после первой же фуры».
- Елена: «Теперь сразу нужно делать объездные дороги для фур и зерновозов, потому что это они разбивают ее основания. В Марковке на некоторых участках центральной дороги осталась лишь пыль, которой дышат люди, когда проезжают машины, просто невозможно выходить даже на улицу!»;
- Олег: «Необходимо теперь ограничить по ней движение всех видов транспорта, кроме пассажирского».
Иные пользователи выступили с вопросами о ремонте других дорог в Луганском регионе:
- Максим: «Будет ли ремонт дорог в Станично-Луганском районе в этом году?
- Надежда: «А до Новопсковского района доберетесь? Там последний нормальный ремонт где-то в 96-м был»;
- Иван: «Ну, до границы с Купянским районом дойдут, хотя до нее и так дорога в общем то была.... А вот весь ужас начинался с границы с Харьковской областью! Как там – делают от Купянска? Или только от Сватово до границы областей?»;
- Игорь: «А купянские холмы????»;
- Людмила: «Просьба асфальтировать дороги в Новопсковском районе»;
- Валентина: «С Новой Астрахани до Старобельска сделайте»;
- Елена: «Или с Новаайдара до Старобельска?»;
- Владимир: «А лучше везде!!! Они все одинаковые!!!»;
- Александр: «А когда же будет ремонт Т 13-02???»;
Читайте также:
- На Луганщине восстановят разрушенные боевыми действиями автодороги
- Стратегическая, но в плачевном состоянии: Гройсману напомнили о дорогах Мариуполя
- На Луганщине показали, как ремонтируют взорванный мост у линии разграничения (Фото)
- Украина может удешевить строительство дорог благодаря использованию угольной золы
- Деньги есть, но халтурщикам за ремонт дорог платить не будем, – Гройсман
Комментарии