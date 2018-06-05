Куда там Швейцарии! Как на Луганщине ремонтируют дороги (Фото). Новости

В Сватовском районе Луганской области продолжается ремонт дороги на въезде в регион. Об этом на своей странице в Facebook сообщил председатель Луганской областной военно-гражданской администрации Юрий Гарбуз.

«Въезд в Луганскую область со стороны Купянска, Сватовский район», – написал он, опубликовав фото.

В социальной сети пользователи откровенно радуются ремонту дорог на Луганщине:

Константин: «Какая красота! Куда там Швейцарии»;

Геннадий: «Ура!»;

Людмила: «Наконец-то!! Ура! Еще бы харьковчане свой участок сделали – и можно на Харьков через Сватово»;

Олег: «Молодцы! А то на Пасху был непроходимый ужас!»;

Юлия: «Наконец-то... Ехать на Родину даже временами не хочется из-за дороги!»

Ирина: «Вот бы так со стороны Белокуракино».

Но некоторые такого оптимизма и радости не разделяют:

Юрий: «Чудо – асфальт!!! По качеству дорог Украина на 130-м месте из 137 стран… Поэтому действительно – асфальт у нас – это чудо!»;

«Леди Ви»: «Да неужели? Надолго ли? За дорогою постоянный уход нужен. Но радуюсь изменениям любым позитивным в Украине»;

Андрей: «Не поверю до тех пор, пока не пощупаю)))».

Вячеслав: «До конца лета хватит? Что вы делаете? Нет основы дорожного покрытия. Асфальт "слезет" после первой же фуры».

Елена: «Теперь сразу нужно делать объездные дороги для фур и зерновозов, потому что это они разбивают ее основания. В Марковке на некоторых участках центральной дороги осталась лишь пыль, которой дышат люди, когда проезжают машины, просто невозможно выходить даже на улицу!»;

Олег: «Необходимо теперь ограничить по ней движение всех видов транспорта, кроме пассажирского».

Иные пользователи выступили с вопросами о ремонте других дорог в Луганском регионе:

Максим: «Будет ли ремонт дорог в Станично-Луганском районе в этом году?

Надежда: «А до Новопсковского района доберетесь? Там последний нормальный ремонт где-то в 96-м был»;

Иван: «Ну, до границы с Купянским районом дойдут, хотя до нее и так дорога в общем то была.... А вот весь ужас начинался с границы с Харьковской областью! Как там – делают от Купянска? Или только от Сватово до границы областей?»;

Игорь: «А купянские холмы????»;

Людмила: «Просьба асфальтировать дороги в Новопсковском районе»;

Валентина: «С Новой Астрахани до Старобельска сделайте»;

Елена: «Или с Новаайдара до Старобельска?»;

Владимир: «А лучше везде!!! Они все одинаковые!!!»;

Александр: «А когда же будет ремонт Т 13-02???»;

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