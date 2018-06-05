Образование в Украине: Какие имеют права и на что могут рассчитывать студенты-переселенцы. Новости

В Украине студенты со статусом внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) имеют право на образование в высших учебных заведениях. О том, какие имеют права и на что могут рассчитывать студенты-переселенцы, рассказал адвокат Игорь Чудовский (на фото).

Так, Законом Украины №425 в 2015 году были внесены изменения в Закон «О высшем образовании».

Согласно ст. 44 студенты-переселенцы имеют право на:

полную или частичную оплату обучения за счет средств государственного и местных бюджетов;

бесплатное проживание в общежитии;

бесплатное обеспечение учебниками;

бесплатный доступ к сети интернет, системам баз данных в государственных и коммунальных учебных заведениях;

социальные стипендии.

«Но на чем бы я хотел акцентировать внимание. Дело в том, что Кабинетом министров Украины до сих пор не разработана программа по внедрению этих гарантированных прав студентов. Как быть, как реализовать свое право на гарантированные льготы от государства, когда закон есть, а механизма его реализации нет?», – отметил Чудовский.

В связи с этим адвокат рекомендует:

Прежде всего, необходимо обратиться за предоставлением безоплатной помощи. Получить отказ. Подготовить иск, рассчитать убытки, понесенные при реализации своего права на образование. Обратиться в административный суд с иском.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «UA:Донбасс»

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