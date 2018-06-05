Образование в Украине: Какие имеют права и на что могут рассчитывать студенты-переселенцы. Новости

Образование в Украине: Какие имеют права и на что могут рассчитывать студенты-переселенцы

05.06.18 17:34dnews.dn.uaНовости

Фото: скриншот видео ТК «UA:Донбасс»

В Украине студенты со статусом внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) имеют право на образование в высших учебных заведениях. О том, какие имеют права и на что могут рассчитывать студенты-переселенцы, рассказал адвокат Игорь Чудовский (на фото).

Так, Законом Украины №425 в 2015 году были внесены изменения в Закон «О высшем образовании».

Согласно ст. 44 студенты-переселенцы имеют право на:

  • полную или частичную оплату обучения за счет средств государственного и местных бюджетов;
  • бесплатное проживание в общежитии;
  • бесплатное обеспечение учебниками;
  • бесплатный доступ к сети интернет, системам баз данных в государственных и коммунальных учебных заведениях;
  • социальные стипендии.

«Но на чем бы я хотел акцентировать внимание. Дело в том, что Кабинетом министров Украины до сих пор не разработана программа по внедрению этих гарантированных прав студентов. Как быть, как реализовать свое право на гарантированные льготы от государства, когда закон есть, а механизма его реализации нет?», – отметил Чудовский.      

В связи с этим адвокат рекомендует:

  1. Прежде всего, необходимо обратиться за предоставлением безоплатной помощи.
  2. Получить отказ.
  3. Подготовить иск, рассчитать убытки, понесенные при реализации своего права на образование.
  4. Обратиться в административный суд с иском.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «UA:Донбасс»

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