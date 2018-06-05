Образование в Украине: Какие имеют права и на что могут рассчитывать студенты-переселенцы. Новости

В Украине студенты со статусом внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) имеют право на образование в высших учебных заведениях. О том, какие имеют права и на что могут рассчитывать студенты-переселенцы, рассказал адвокат Игорь Чудовский (на фото).
Так, Законом Украины №425 в 2015 году были внесены изменения в Закон «О высшем образовании».
Согласно ст. 44 студенты-переселенцы имеют право на:
- полную или частичную оплату обучения за счет средств государственного и местных бюджетов;
- бесплатное проживание в общежитии;
- бесплатное обеспечение учебниками;
- бесплатный доступ к сети интернет, системам баз данных в государственных и коммунальных учебных заведениях;
- социальные стипендии.
«Но на чем бы я хотел акцентировать внимание. Дело в том, что Кабинетом министров Украины до сих пор не разработана программа по внедрению этих гарантированных прав студентов. Как быть, как реализовать свое право на гарантированные льготы от государства, когда закон есть, а механизма его реализации нет?», – отметил Чудовский.
В связи с этим адвокат рекомендует:
- Прежде всего, необходимо обратиться за предоставлением безоплатной помощи.
- Получить отказ.
- Подготовить иск, рассчитать убытки, понесенные при реализации своего права на образование.
- Обратиться в административный суд с иском.
Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «UA:Донбасс»
Читайте также:
Комментарии