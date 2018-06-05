У нас столько нет: Гримчак рассказал, сколько нужно денег на жилье для переселенцев. Новости

В бюджете Украины пока нет достаточного количества денег для обеспечения жильем всех переселенцев. Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц (МинВОТ) Юрий Гримчак.

«У нас на сегодня 1 млн 600 тыс. внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). Средняя стоимость 1 кв. м жилья в среднем составляет 500 долларов, где-то – больше, где-то – меньше. Норма – 20 кв. м на человека. Перемножим эти цифры и получим 16 млрд долларов для обеспечения всех ВПЛ жильем. Я напомню, что весь военный бюджет нашей армии составляет 2,5 млрд долларов. Поэтому на сегодня построить жилье для всех, мне кажется, – это фантастика. У нас нет столько денег», – сказал он.

Также замминистра сообщил, что в Украине начато несколько программ для переселенцев. «Первая – это программа 50 на 50. В прошлом году был принят закон. Это программа, когда 50% стоимости жилья выплачивает государство, а 50% – гражданин, которому выдается кредит на льготных условиях. Эта программа действует для ВПЛ и АТОшников. В этом году на эту программу было выделено 100 млн грн. Мы посмотрим по результатам первого полугодия и, если все нормально будет с бюджетом, то можно будет увеличить эту сумму. Мы хотим посмотреть на людей, которые станут в очередь, сколько нужно денег. Вторая программа – это компенсация для участников боевых действий, которые выехали с оккупированных территорий. Они имеют одновременно статус ВПЛ и статус участника боевых действий. Эта программа существует, она пока пошла не так, как нам хотелось бы, но ее можно дальше развивать. Я бы еще выделил отдельные категории: многодетные семьи, люди с ограниченными возможностями и т.д. Но мы не можем размахнуться больше, чем позволяет бюджет Украины. Мы пробуем привлекать гуманитарные организации для решения этой проблемы. Но это очень не просто», – рассказал Гримчак.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «Прямой»

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