Еще и смеются: Переселенцы рассказали, как напрасно просили ВСУ пропустить их в Пески. Новости

Переселенцы из прифронтового поселка Пески (Донецкая обл.), чтобы попасть в свои дома пытались уговорить украинских военных позволить им хотя бы иногда посещать родной населенный пункт, а, чтобы попасть домой, пробирались в обход позиций ВСУ. Об этом шла речь на встрече переселенцев с народным депутатом Украины Натальей Веселовой в поселке Первомайское, где сейчас проживают жители Песок. Видео с этой встречи нардеп опубликовала на своей странице в Facebook.

«Они говорят: "Нельзя, там боевые действия". Почему тогда там люди живут, если там боевые действия. У меня конкретно – вторая сторона поселка, не на линии разграничения, я не знаю, где они (ВСУ, – прим.) там, это уже дальше, там у меня поля начинаются. Там у меня пчелы, виноград растил, сад там. Я туда все три года ездил, сейчас – категорически нет», – рассказывает вынужденный переселенец из Песок.

По его словам, никакие уговоры украинских военных жителям Песок с 2017 года не помогают. «В последний раз мы прошли по дачам там, нас арестовали, беседовали и опять отправили. Сказали: "Нет, и все". Я говорю, а почему нельзя? Там люди. Через дорогу живет там женщина с сыном, рядом буквально. Почему нельзя? "А им некуда деваться". А нам есть куда? Я мог бы уехать за 500 км, но я за 10 км [уехал]. Тут громыхало еще, когда мы уезжали, тут тоже бойня была», – вспоминает он.

«Ездил на велосипеде [в Пески], раз в неделю мне надо было проехать, чтобы посмотреть, пообрезать там все – "нет, и все", категорически нет. Еще и смеются, говорят: "О, Вы волнуетесь за виноград, волнуетесь за пчел". А за что мне [волноваться]? У меня ничего нет, все уничтожено – вот я есть и одежда, больше ничего нет. Что-то вывезли, что-то разгромили, в квартиру снаряд попал, все сравняло в квартире. Бесполезно. И такой командир, я с ним беседовал, ему все равно, как об стенку стучишь. Я не видел таких людей, вот он ждет, когда мы уберемся отсюда», – рассказал мужчина.

«До 2017 года пускали, мы ездили, находили какой-то диалог между командованием. Писали расписки, что всю ответственность берем на себя. Жители как-никак проходили. У нас был график, мы заезжали туда. С 2017 года нас вообще туда не пускают. С чем это связано, мы не знаем», – добавила переселенка из Песок.

Как сообщалось ранее, на встрече с народным депутатом Украины Натальей Веселовой переселенцы из поселка Пески также возмущались, что в их домах живут солдаты ВСУ, а мирное население в их собственное жилье не допускают.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»

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