Ситуация в пунктах пропуска днем 5 июня. Новости

Ситуация в пунктах пропуска днем 5 июня

ДН

05.06.18 14:52dnews.dn.uaНовости

Фото из открытых источников

Очевидцы продолжают обмениваться в соцсетях ситуацией на контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе.

По состоянию на день сегодня, 5 июня, ситуация в пунктах пропуска следующая.

КПВВ «Майорск»:

  • Анна: «13:19. На выезд из Горловки 40 авто, 5 в льготной. За час пропустили 12 авто»;
  • Екатерина: «Пеших в сторону Бахмута на 13:00 человек 20-30, в сторону Горловки – с одного автобуса. Авто в Бахмут 20 основной очереди на ДНР».

КПВВ «Марьинка»:

  • Александр: «11:55. "Каргилл" – машин до моста – это около 60, но за последние 40 минут продвинулись машин на 6-7»;
  • Виктор: «14:29. В сторону Донецка в Марьинке пусто.  ДНР: 20-25»;
  • Марина: «14:39. На "Каргилле" в сторону Донецка машин мало, запускают бодренько, в сторону Украины движение слабое, раз в час 15 машин».

КПВВ «Новотроицкое»:

  • Наталья: «9:41. Новотроицкое проехали за 1 час и 10 мин. В сторону Донецка никого»;
  • Анастасия: «9:42. Стою в Еленовке (пешая очередь). Машин в сторону Мариуполя примерно 40, льготная одна машина. 3 автобуса пешеходов»;
  • Виктория: «13:30. Проехали быстро на выезд машин 10, на въезд 15»;
  • Наталья: «13:37. В Мариуполь машин нет».

КПВВ «Станица Луганская»:

  • Станислав: «Станица Луганская: на 12:00 пусто везде только, на украинском возле окон очередь».

О ситуации на КПВВ «Гнутово» пользователи соцсетей не сообщают.

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