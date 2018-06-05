Живут военные ВСУ: Переселенцев из Песок не допускают к собственному жилью. Новости

Переселенцы из прифронтового поселка Пески (Донецкая обл.) просят власти и украинских военных позволить им посещать свое жилье, люди также возмущены, что в их домах живут солдаты ВСУ. Об этом шла речь на встрече переселенцев с народным депутатом Украины Натальей Веселовой в поселке Первомайское, где сейчас проживают жители Песок. Видео с этой встречи нардеп опубликовала на своей странице в Facebook.

«Поселок Пески сегодня "красная" зона. Там осталось всего 10 жителей. Сотен пять переселенцев из поселка проживают сейчас вокруг Песок – неподалеку от линии разграничения. В селе Первомайское я встретилась с переселенцами из Песок. Кроме проблем, традиционных для ВПЛ, люди просят им позволить посещать свои дома в Песках. По мнению людей, законодательство дает им такое право, но на практике это невозможно», – написала Веселова.

На встрече с нардепом люди были возмущены тем, что их не пускают в собственные дома. «Дело в том, что поселок наш вообще закрыт. Некоторые из нас, здесь стоящие, может быть даже спасли бы свое жилье, потому что люди, которые там сейчас проживают – 10 человек, их жилье целое. Мы называем целое, потому что есть крыша, есть окна. Пускай окна разбитые, но как-то прикрыты. Они смогли вовремя прикрыть крышу», – рассказывает одна из переселенок из Песок.

«Нет Лидии Гавриловны здесь, но ей все-таки 80 лет, ей тяжело подойти… Месяц назад там была видеосъемка школы, документалисты заезжали. И рядышком ее дом [в Песках], грех было не зайти. Нас туда не пустили, мы залезли через балкон. Женщине 80 лет, мы залезли через балкон, благо, что низко», – рассказала она.

По ее словам, украинские военные не пускают жителей поселка Пески в их дома, вынужденные переселенцы же уверены, что могли бы хоть как-то позаботиться о своем имуществе, если бы была возможность хотя бы его проведывать и как-то ремонтировать. «Пускай бы они даже там не жили, пришли, накрыли крышу, вернулись, жилье было бы спасено. А они не могут этого сделать», – продолжила женщина.

Она отметила, что от проверок украинские военные скрываются, если люди начинают жаловаться на них. «Когда мы подаем, что там живут военные, приезжает проверка, они быстро оттуда уходят. На данный момент некоторые живут в подвалах, человека туда не пустят. Да, они не живут в квартире, они живут в подвалах. Отопительные трубы выведены в квартиру, топится, все имущество портится, загажено», – сообщила переселенка.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»

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