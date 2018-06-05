Четкий просчет: Захарченко нашел виновных в дефиците бензина в «ДНР». Новости

Если жители не будут создавать ажиотаж и закупать бензин впрок, то дефицита топлива в «ДНР» не будет. Об этом сказал «глава ДНР» Александр Захарченко.

«Не беспокойтесь, бензин будет, ситуация разрешается. Если будете заправляться в штатном режиме, не заполнять всевозможные емкости, ситуация с бензином наладится быстрее», – цитируют Захарченко местные интернет-ресурсы..

По его словам, нехватка топлива в «ДНР» связана с процессом формирования цен в России. При этом местные топливные предприятия должны были вовремя просчитать все возможные риски и предупредить последствия. «Наши коммерсанты и ГП ("госпредприятие", – прим. ред.) обязаны были предусмотреть это, здесь налицо четкий просчет», – считает Захарчанко.

При этом в соцсетях пользователи удивлены таким саморазоблачающим заявлением «главы ДНР». «Самострел в ногу... Захарченко подчеркнул, что в бензиновом кризисе виновато и ГП, которое находится под его личным контролем... Докерувались, кормчие», – пишет один из местных блогеров в Twitter, имея в виду ГП «Республиканская топливная компания» .

Кроме того, жители пишут о том, что из-за кризиса с бензином на окраинах неподконтрольного Донецка перестали вывозить мусор.

Ранее сообщалось, что вчера, 4 июня, в «ДНР» на некоторых автозаправочных станциях (АЗС) появился бензин.

Напомним, что в «ДНР» в апреле отмечался очередной топливный кризис – с заправок исчезло сначала дизтопливо. В начале мая с АЗС начал пропадать уже бензин. По состоянию на 16 мая топливо было не на всех заправках, кроме того, в «ДНР» люди ожидали очередного подорожания ГСМ. Крайняя волна перебоев поставок длилась с 22 мая, 25 мая топливо на заправках отсутствовало. Ажиотаж не спадал и 31 мая. Так, в течение месяца в социальных сообществах Донецка главная тема «перекличек» – на каких заправках есть бензин, который периодически появлялся на АЗС.

В конце мая отмечалась первая волна подорожания ГСМ, к 21 мая стоимость бензина увеличилась в среднем на 3 руб. (1,3 грн по местному курсу) и составила: АИ-92 – 47 руб. (21 грн), а АИ-95 – 49 руб. (22 грн). После второй волны подорожания к 29 мая в Донецке АИ-92 продавали за 51-54 руб. (23-24 грн), АИ-95 – 51 руб.

В связи с ростом цен на ГСМ в «ДНР» подорожали и продукты питания.

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