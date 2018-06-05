Новые правила не помогут правительству сэкономить на субсидиях, – эксперт. Новости

Новые правила оформления субсидий не помогут правительству сэкономить значительные бюджетные средства. Об этом рассказал эксперт Центра анализа экономической политики Юрий Гаврилечко.

«Нормы, которые там заложены, они не столько фантастические, сколько совершенно непонятно, как реализуемые. Проще всего с ситуацией с владельцами квартир и домов, которые просто перестанут получать субсидии. Проще в том плане, что есть четкий критерий, он никакого отношения к законности, логике, экономике не имеет, но метраж, по крайней мере, можно достаточно быстро проверить по паспорту», – говорит он.

«За счет ликвидации субсидий для владельцев многометровых [объектов недвижимости], их всего около 50 тыс. по стране – граждан, которые получали субсидию на квартиру более 120 кв. м и на дом свыше 200 кв. м. Из почти 7 млн оформивших субсидию таковых около 50 тыс. Мизер, особой экономии здесь не будет, потому что субсидия получалась не на весь объем, а исключительно на социальные нормы», – добавил эксперт.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам Ukrlife.TV

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