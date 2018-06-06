Ситуация подходит к крайности: Переселенцы в модульном городке Запорожья жалуются на высокие тарифы и условия (Фото). Новости

В Запорожье модульный городок для переселенцев может остаться без света. Жители годами не платят за услуги. Общая задолженность на текущий момент составляет более 800 тыс. грн.

«С 2015 года у нас долгов не было. Не было долгов до августа 2017 года. С тех пор пришла платежка за 2 месяца сразу в размере 4 тысяч гривен. Извините, это чересчур было много. Все, что могу, я даю. Я не злостный неплательщик. Но чересчур высокие тарифы, неподъемные», – рассказала жительница модульного городка Людмила Андреева.

Проблемы с задолженностью тут не было до средины 2016 года. С того времени управления труда и социальной защиты населения (УТСЗН) начало выдавать людям деньги на возмещение коммунальных услуг. «До того момента мы делали льготные тарифы для людей. Они оплачивали буквально по 10, 15, 20 грн в месяц всего лишь. Потом им государство начало возмещать деньги на коммунальные услуги и бюджетом уже нельзя закрывать эту ситуацию», – сообщил заместитель Запорожского городского головы Алексей Бородай.

Из-за большой задолженности в конце мая модульный городок на сутки отключили от электросети. О необходимости погасить долг жители были предупреждены заранее.

Платить спешат не все. Люди в отчаянии, т.к. не понимают, откуда берутся такие суммы. «Скажу честно – я не плачу. Потому что я хочу, чтобы мне пересчитали. Тогда я оплачу. Я работала всю зиму. Я была без телевизора, без чайника, без ничего. У меня был только свет», – говорит Елена Львова.

Люди жалуются на условия, в которых приходится жить: на кухне – только холодная вода, бойлер приходится постоянно ремонтировать. Точно также и электроплиты.

Главный вопрос – как формируется тариф. «Высокие тарифы потому, что у нас огромные 300-литровые бойлеры, у нас конвекторы, электроплиты, профессиональные 8-киллограмовые стиралки 20 штук стирают постоянно каждый день. Поэтому такое большое потребление электроэнергии идет», – рассказала заведующая отделом работы с внутренне перемещенными лицами КП «Основание» Анжела Недопекина.

Рядом с должниками здесь живут и те, кто привык вовремя оплачивать электроэнергию. Они не понимают, почему, не имея долгов, тоже вынуждены страдать. «Я инвалид II группы. Я плачу за свет, я плачу все налоги. У меня долга нет. Мне отключили свет. У меня язвенный гастрит. Через каждые 3 часа я должен есть, потому что желудок плохо работает. Без света я не могу подогреть еду, ничего сделать», – поделился житель модульного городка Мухаммед.

Одна из главных жалоб переселенцев – отсутствие индивидуальных приборов учета, которые могли бы показать реальные расходы каждого модуля в городке. А еще слишком высокие, как для населения, тарифы. Но и этому специалисты дают пояснение. «Это юридическое лицо (компания-поставщик электроэнергии, – прим.). По-другому нельзя. У них не тариф для населения. Индивидуальных счетчиков быть не может, потому как люди проживают во временном жилье. Невозможно заключить договор на временное жилье», – говорит Алексей Бородай.

Но пока мало кто из переселенцев планирует покидать модульный городок. Между тем, если до 12 июня не оплатят долг, могут остаться без электроэнергии. «Мы большего сделать не можем, к сожалению. Все приведет к тому, что если люди платить не будут, в конце концов судом и исполнительной службой у КП "Основание" арестуют счета. Тогда уже и оплачивать будет невозможно. Т.е. ситуация подходит к крайности. На сегодня руководство облэнерго идет навстречу. Есть точечные моменты. Но они тоже понимают, что это люди, что нельзя это делать (отключать, – прим.). Но они электроэнергию отгрузили – пожалуйста, отдайте деньги», – сказал заместитель Запорожского городского головы.

Напомним, 14 февраля в городке переселенцев, который расположен в Коммунарском районе Запорожья, без предупреждения отключили свет за долги. Проблема со светом была решена в течение нескольких часов, после вмешательства городской власти.

Как сообщалось ранее, после отключения электроэнергии жители в 20 метрах от городка разместили мангал и готовили еще не испорченную еду. Всего здесь проживает более 300 человек. Большинство – женщины и дети. Они бы и рады найти другое жилье, но не всем удается.

Вчера, 5 июня, в пресс-службе Запорожского городского совета сообщили, что возобновлено электроснабжение модульного городка, в котором проживают переселенцы из Донбасса, под гарантии оплаты услуги.

Кроме того, переселенцы, которые проживают в модульных городках, говорят о значительном ухудшении условий проживания и необходимости замены/ремонта некоторых модулей.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «TV5»

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