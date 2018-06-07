В «ДНР»: Как выглядит центральный парк Макеевки (Фото). Новости

В неподконтрольной украинскому правительству Макеевке (Донецкая обл.) заработали аттракционы в центральном парке. Видео панорамы этого места отдыха, снятое в июне этого года, появилось в сети.

«Центральный парк культуры и отдыха (в народе "Северный" парк). ЦПКиО имени 10-летия независимости Украины (ранее носил название ЦПКиО имени 50-летия Октября)», – написал автор кадров.

Панорамные виды сняты с высоты 60-90 м.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»

Читайте также: