В «ДНР»: Как выглядит центральный парк Макеевки (Фото). Новости

В неподконтрольной украинскому правительству Макеевке (Донецкая обл.) заработали аттракционы в центральном парке. Видео панорамы этого места отдыха, снятое в июне этого года, появилось в сети.
«Центральный парк культуры и отдыха (в народе "Северный" парк). ЦПКиО имени 10-летия независимости Украины (ранее носил название ЦПКиО имени 50-летия Октября)», – написал автор кадров.
Панорамные виды сняты с высоты 60-90 м.
Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»
Читайте также:
- На Донетчине строят Казацкий парк (Фото)
- Каруселям более 30 лет: Насколько безопасны аттракционы в Мариуполе (Видео)
- На Донетчине 100-летний парк осовременят за 40 миллионов (Видео)
- «Меотида» зазеленела и расцвела яркими цветочными коврами (Фото)
- Это делают точно не дончане: «Донбасс Арена» в апреле (Фото)
- Красивые места, лебеди, беседки: Ландшафтный парк «Клебан-Бык» на Донетчине (Фото)
- Тюльпаны, аллеи и «умные» видеокамеры: В Покровске реконструируют парк на 120 млн грн (Видео)
Комментарии